السفير علاء يوسف يتفقد مستشفى 57357 ويشيد بدورها الرائد في علاج سرطان الأطفال

قام رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بزيارة لمستشفى 57357 اطلع خلالها على أحدث التقنيات العلاجية، مؤكداً على أهمية المسؤولية المجتمعية في دعم الصروح الطبية المجانية المتميزة.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم المؤسسات الطبية الوطنية التي تقدم خدمات إنسانية جليلة، قام السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ، بزيارة تفقدية موسعة إلى مستشفى 57357 ل علاج سرطان الأطفال ، وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام الرسمي بالمنظومات الصحية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجاً.

وكان في استقباله الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 والمدير العام للمستشفى، والذي رافق السفير في جولة تفصيلية شملت مختلف أروقة وأقسام المستشفى. وخلال هذه الجولة، اطلع السفير علاء يوسف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، حيث شاهد بنفسه الأجهزة المتطورة التي تساهم في دقة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي، كما استمع إلى شرح وافٍ ومفصل حول منظومة العمل الإدارية والطبية، وجهود الأطقم الطبية والتمريضية التي تعمل على مدار الساعة لتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة للأطفال المرضى، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال المعقد.

وقد أعرب السفير علاء يوسف عن إعجابه الشديد وفخره بالدور المحوري الذي تضطلع به مستشفى 57357، واصفاً إياها بأنها تمثل نموذجاً رائداً وفريداً للعمل الطبي ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، بل على مستوى المنطقة العربية بأسرها. وأشار في حديثه إلى أن المستشفى نجحت منذ لحظة تأسيسها في خلق منظومة علاجية مجانية بالكامل تضمن وصول أفضل الخدمات الطبية للأطفال المصابين بالسرطان دون أي أعباء مادية على أسرهم، معتمدة في ذلك على استراتيجية متطورة تدمج بين الكفاءة الطبية العالية والبحث العلمي الرصين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية التي لا تقل أهمية عن العلاج العضوي.

وأكد أن هذه المؤسسة تحولت بمرور الوقت إلى رمز حقيقي للأمل والعطاء، حيث تسعى بكل إخلاص لرسم البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم الذين يواجهون رحلة علاج شاقة، كما أشاد بدور المستشفى في ترسيخ ثقافة التكافل المجتمعي وتشجيع العمل الخيري المستدام الذي يعتمد على المؤسسية والشفافية. ولم تقتصر الزيارة على الجانب الإداري والتقني، بل حملت جانباً إنسانياً مؤثراً، حيث حرص السفير علاء يوسف على لقاء عدد من الأطفال المرضى وأسرهم داخل غرف الإقامة، موجهاً لهم كلمات الدعم والتشجيع ومتمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وشدد خلال لقاءاته على ضرورة تضافر كافة الجهود المجتمعية والمؤسسية لدعم هذه الصروح الطبية العظيمة، لضمان استدامة خدماتها وتطويرها بما يتواكب مع الزيادة في أعداد المرضى، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في سياق الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين كافة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن دعم مؤسسات العمل الخيري والطبي يقع في قلب المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها كافة القطاعات، مشيراً إلى أن تسليط الضوء إعلامياً على هذه النماذج الناجحة يعد ضرورة قصوى لنشر الوعي المجتمعي وحث الجميع على المشاركة الفعالة في دعم هذه المؤسسات.

وفي ختام جولته، تفقد السفير عدداً من الوحدات التخصصية الدقيقة، بما في ذلك قسم الصيدلة الإكلينيكية ومعامل التركيبات الدوائية المتطورة، ووحدات العلاج المختلفة، بالإضافة إلى قسم البحث العلمي الذي يمثل العقل المدبر لتطوير بروتوكولات العلاج، ومركز المعلومات الذي ينظم بيانات المرضى بدقة. كما زار وحدة علاج اليوم الواحد وورشة العلاج بالفن، وهي المبادرة التي تهدف إلى تحسين الحالة النفسية للأطفال من خلال الإبداع والرسم.

ومن أبرز محطات الجولة، لقاء السفير بعدد من الصيادلة القادمين من الدول العربية الشقيقة الذين يتلقون تدريبات متقدمة في المستشفى، وهو ما يبرز المكانة الإقليمية للمستشفى باعتبارها المؤسسة الوحيدة في المنطقة المعتمدة من المنظمة الأمريكية المعنية باعتماد صيادلة المستشفيات (ASHP)، مما يجعلها مركزاً إشعاعياً لنقل الخبرات الطبية والصيدلانية إلى كافة أنحاء الوطن العربي، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة





