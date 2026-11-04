السفير المصري يثني على إنجازات أولمبياد الشباب في داكار وتألق المنتخب الوطني

السفير محمد صفوت يهنئ البعثة المصرية في أولمبياد الشباب 2026، بينما يستعد منتخب الناشئين لكأس الأمم الأفريقية ونهائي الخليج 2026.

أشاد السفير محمد صفوت ، سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها البعثة الرياضية المصرية خلال مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة في مدينة داكار عام 2026. ووجه السفير تحية تقدير خاصة إلى أبطال مصر وبطلاتها الذين يحملون علم الوطن بشرف في المحفل الأولمبي الدولي، مشيداً بدور المهندس ياسر إدريس ، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في قيادة الجهود المبذولة لبناء منظومة عمل احترافية انعكست إيجاباً على أداء البعثة ونتائجها الميدالية.

تفوق البعثة المصرية وإدارة الإنجازات

أكد السفير محمد صفوت أن ما يقدمه اللاعبون واللاعبات المصريون يستحق الفخر والاعتزاز التام، مشيراً إلى أن الإنجازات المحققة تعكس حجم الجهد الكبير المبذول في عمليات الإعداد والتدريب. وأشار إلى الروح القتالية العالية التي يتحلى بها أبطال مصر عند تمثيل بلادهم أمام العالم، موضحاً أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف عناصر المنظومة الرياضية يمثلان ركيزة أساسية فيما تحققه الرياضة المصرية من نجاحات متواصلة في داكار.

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ولفت صفوت إلى تصدر البعثة المصرية المشهد الرياضي على المستويين العربي والإفريقي، مع تحقيق حضور متقدم ومؤثر على المستوى العالمي. وأعرب عن تفاؤله الكبير بقدرة اللاعبين واللاعبات على إضافة المزيد من الميداليات خلال المنافسات المتبقية، مؤكداً أن النتائج الحالية تمنح الجماهير المصرية أسباباً إضافية للتفاؤل بمواصلة رحلة الإنجاز والنجاح.

لحظة تتويج سندس سنبل واستضافة السنغال

استعاد السفير محمد صفوت لحظة تتويج البطلة سندس سنبل، لاعبة منتخب مصر للووشو كونغ فو، بالميدالية الذهبية، مؤكداً أنه تابع هذا الإنجاز بنفسه وشهد صعود البطلة المصرية إلى منصة التتويج ورفع علم مصر. وصف هذه اللحظة بأنها استثنائية ملؤها مشاعر الفخر والاعتزاز، بعد أن نجحت سندس سنبل في كتابة صفحة مضيئة للرياضة المصرية، مؤكداً أن ما يقدمه أبطال البعثة يؤكد امتلاكهم الإرادة والطموح والقدرة على المنافسة الشديدة.

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على صعيد الاستضافة، أشاد السفير بحجم الاستعدادات التي بذلتها دولة السنغال الشقيقة على مدار السنوات الماضية لتنظيم الحدث التاريخي. وأوضح أنه موجود في السنغال منذ نحو شهرين، وشاهد عن قرب أعمال تجهيز الملاعب والقرية الأولمبية، بالإضافة إلى التنسيق المتواصل مع السفارات والوفود المشاركة لضمان نجاح الحدث، موجهاً التحية إلى القيادة والشعب السنغالي على حفاوة الاستقبال.

تحضيرات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا

ألقى محمود البنا، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية، محاضرة تحكيمية للمنتخب الوطني لمواليد 2010 والجهاز الفني الخاص به، وذلك على هامش المعسكر المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر. وتناولت المحاضرة شرحاً تفصيلياً لأحدث التعديلات التحكيمية وتوضيح الحالات التحكيمية المختلفة، بما يسهم في زيادة وعي اللاعبين والجهاز الفني بالقوانين المستحدثة وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على الأداء.

تأتي هذه الخطوة التحضيرية قبل السفر إلى تونس لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، حيث يهدف المنتخب لتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى البطولة القارية. وقد جاء جدول مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المقرر انطلاق فعالياتها في تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري، مما يتطلب تركيزاً عاليًا من الفريق.

نهائي كأس الخليج ومكانة صلاح الأفريقية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإمارات في المباراة النهائية لكأس الخليج للناشئين، والتي تجمع المنتخبين مساء الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026. ويسعى منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة في مشاركته الأولى، بعدما نجح في الوصول إلى المباراة النهائية ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج، مع مشاركة نجوم مثل أحمد بشير وعمر عبدالرحيم ودانيال تامر في خط الوسط.

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في سياق منفصل، يمثل غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدثًا لافتًا في مسيرة قائد منتخب مصر. ويأتي هذا الغياب رغم اعتاد صلاح الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية، وحصوله على الجائزة مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

بدأ ظهور محمد صلاح في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، ثم أصبح حاضرًا بصورة منتظمة منذ عام 2015 حتى 2025، باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا. يصل رصيده الإجمالي إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين، مما يعكس استمرار تأثيره الكبير على الساحة الأفريقية رغم غيابه عن القائمة الأخيرة لعام 2026.