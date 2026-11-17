أصدرت السفارات الأمريكية تنبيهات أمنية لمواطنيها زوار أوروبا تحذر من هجمات إرهابية في الأماكن المزدحمة واضطرابات سفر خلال موسم الأعياد.

أصدرت السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية تحذيرات أمنية عاجلة لمواطنيها، تحثهم على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم وزياراتهم إلى دول القارة الأوروبية خلال موسم عيد الميلاد القادم. وقد جاءت هذه التعليمات الصادرة الاثنين 16 نوفمبر في إطار استباق مخاطر تعرض التجمعات العامة والمواقع المزدحمة ل هجمات إرهابية محتملة، مما يفرض على المواطنين الأمريكيين زيادة مستوى يقظتهم الشخصية في البيئات الخارجية.

نطاق التحذيرات الأمنية والأماكن المستهدفة

حددت البعثات الدبلوماسية الأمريكية قائمة محددة بالأماكن التي قد تكون عرضة للاستهداف، والتي شملت الأسواق التقليدية، ومراكز التسوق الرئيسية، ومحطات النقل العام الكثيفة، والمواقع السياحية الشهيرة، بالإضافة إلى دور العبادة المتنوعة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن السفارات لم تذكر وجود معلومات استخباراتية محددة تفيد بتهديد إرهابي وشيك أو مخطط له بدقة، لكنها ركزت على طبيعة العمل الإرهابي الحديث الذي قد ينفذه منفذون أو أفراد يتحركون بمفردهم دون سابق إنذار.

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وقد شمل نطاق هذه التنبيهات الأمنية عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية، حيث نشرت التحذيرات في كل من ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال. وفي نفس التاريخ الاثنين 16 نوفمبر، أصدرت بعثات أمريكية في دول أوروبية أخرى مثل بلغاريا وإيرلندا وسلوفينيا تنبيهات مماثلة، مما يعكس مستوى الانتشار الواسع للتهديدات المتصورة على مستوى القارة في هذا التوقيت المحدد من العام.

توجيهات السفارة الأمريكية في لندن للمواطنين

أصدرت السفارة الأمريكية في لندن تعليمات دقيقة ومفصلة لمواطنيها المقيمين أو الزوار في المملكة المتحدة، نصت على ضرورة تجنب لفت الانتباه والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور في الأماكن العامة المكتظة. وأكدت السفارة على الالتزام التام بتعليمات الشرطة المحلية وأجهزة الطوارئ البريطانية، خاصة في فترات المهرجانات والاحتفالات الكبرى التي تجذب أعدادًا هائلة من الزوار والمشجعين، والتي تشكل بيئة خصبة للتهديدات المحتملة.

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اضطرابات السفر والتحذيرات من الإضرابات

في سياق متصل، حذرت البعثات الأمريكية المواطنين من اضطرابات محتملة ومفاجئة في حركة السفر والتنقل البري والجوي داخل أوروبا. وجاء هذا التحذير استنادًا إلى مخاوف من إضرابات عمالية ومظاهرات شعبية قد تعطل المواصلات، بالإضافة إلى موجة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل استهدفت قطاع الطيران المدني في عدة دول أوروبية خلال شهر نوفمبر، مما تسبب في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

أوصت السفارات المواطنين الأمريكيين بشدة بمواكبة الأخبار المحلية المستمرة، وتجنب التوجه إلى المناطق التي تشهد مظاهرات أو تجمعات غير منتظمة، وكذلك المناطق ذات الانتشار الأمني الكثيف. كما نصحتهن بالتحقق اليومي من مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران مباشرة، والاستعداد لاحتمالات التغيير المفاجئ في الجداول الزمنية بسبب الظروف الأمنية أو اللوجستية المتغيرة.

برنامج المسافر الذكي وإجراءات المتابعة

شددت وزارة الخارجية الأمريكية في توجيهاتها الأخيرة على أهمية أن يقوم جميع المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى أوروبا بالتسجيل الفوري في برنامج المسافر الذكي (STEP). يتيح هذا البرنامج الرسمي للحكومة الأمريكية تلقي تحديثات أمنية فورية وتنبيهات عاجلة تتعلق بوجهاتهم، مما يعزز من أمان المسافرين ويوفر قناة اتصال مباشرة مع السلطات الأمريكية في حالات الطوارئ أو التغييرات الجذرية في الوضع الأمني.