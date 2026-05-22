السفير السعودي يشكر القيادة المصرية ويعلن مفاجأة رياضية قادمة

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الغالي لإستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في مصر، مؤكداً أن الدعم اللوجستي والحكومي ساهم في تنظيم حدث عالمي للملاكمة بالقاهرة.

وجه المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة لل ترفيه في السعودية ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في مصر، مؤكدًا أن الدعم اللوجستي والحكومي ساهم في تنظيم حدث عالمي للملاكمة بالقاهرة.

خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع شراكة بين شركة“صلة” ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال آل الشيخ: “أتوجه بالشكر بشكل خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدعو الله أن يحفظه على دعمه ومنحنا الفرصة وكل أوجه الدعم اللوجستي لتنظيم هذا الحدث في هذا المكان المميز. ” وأضاف: “أشكر الرئيس السيسي من قلبي، وأتمنى أن نقدم لمصر يوم السبت واحدًا من أكبر أحداث الملاكمة في التاريخ.

” كشف آل الشيخ عن وجود مفاجأة رياضية كبيرة يجري التحضير لها بالتعاون مع هشام طلعت مصطفى خلال العام المقبل، مؤكدًا أنها ستكون من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ مصر خلال آخر 100 عام. أشار إلى أن تجهيزات الحدث الرياضي الحالي تم تنفيذها بالكامل من الصفر داخل مصر، معربًا عن تطلعه لنزال قوي يوم السبت بين أسطورتين في عالم الملاكمة. أخبار المحافظات





masrawy / 🏆 6. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تركي آل الشيخ اعرب عن تطلعه لنزال قوي مفاجأة رياضية كبيرة دعم الرئيس السيسي ترفيه في السعودية

United States Latest News, United States Headlines