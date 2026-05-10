السنة المستوجبة في الأضحية وأحكام الفقهاء وحالات التحريم مثل الجمع بين الأضنية والعقيقة

بالنسبة للقطاعي، يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر. ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر. ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر. ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر. تستوي في ذلك الذَّكر والأنثى. أما بالنسبة للمعلوفة، فلا يشترط لها بلوغ السَّن المقررة.. بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة والإفتاء تجيب حول كليهما.

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن سِنّ الأضحية ، من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي لأنها يجب أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

وأضاف أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

