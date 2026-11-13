السكري من النوع الثاني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 53%

تحليل تجميعي لـ40 دراسة أعدّه باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية يربط السكري من النوع الثاني بارتفاع الخطر النسبي لألزهايمر دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

كشفت مراجعة منهجية وتحليل تجميعي أعدّهما باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية عن ارتباط واضح بين السكري من النوع الثاني و مرض ألزهايمر. وشملت الدراسة نتائج 40 دراسة سابقة، وهدفت إلى تحديد طبيعة العلاقة بين المرضين، وتقدير معدل ظهور الحالات الجديدة من ألزهايمر بين المصابين بالسكري.

وتشير النتائج إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني يواجهون خطراً أعلى للإصابة بألزهايمر مقارنة بغير المصابين، ما يضيف بعداً جديداً لأهمية متابعة صحة التمثيل الغذائي، ويؤكد أن مضاعفات السكري لا تقتصر على القلب والأوعية الدموية فقط.

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الخطر النسبي وعدد الحالات الجديدة لألزهايمر

وجد الباحثون أن الإصابة بالسكري من النوع الثاني ترتبط بزيادة نسبية تبلغ نحو 53% في خطر الإصابة بألزهايمر، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذا النوع من السكري.

كما قدّر التحليل أنه من بين كل ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني تتم متابعتهم لمدة عام، قد تظهر نحو 4.7 حالات جديدة من ألزهايمر في المتوسط. ويكمل هذا الرقم المؤشر النسبي، إذ يعطي صورة أوضح لحجم المشكلة على مستوى الأعداد الفعلية.

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ولا يعني رقم الـ53% أن أكثر من نصف المصابين بالسكري سيصابون بألزهايمر، بل يعكس ارتفاعاً نسبياً في الاحتمال مقارنة بغير المصابين بالمرض السكري.

ماذا قال الباحثون عن طبيعة العلاقة بين المرضين

أوضح الدكتور إيمانويل أديوي، الباحث في كلية الصحة السكانية بجامعة كيرتن، أن قيمة المراجعة تكمن في تقديم تقديرات أكثر تحديداً لمستوى الخطر المرتبط بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب معدل حدوث ألزهايمر بين المصابين به.

وأشار أديوي إلى أن مراجعات سابقة تناولت أنواعاً مختلفة من السكري أو الخرف بصورة عامة، بينما ركزت الدراسة الجديدة على العلاقة بين نوع محدد من السكري ومرض ألزهايمر تحديداً. كما جمعت الدراسة بين قياس الخطر النسبي وتقدير عدد الحالات الجديدة المتوقع ظهورها سنوياً.

وتوضح الدراسة أن النتائج تسلط الضوء على ارتباط بين الحالتين، لكنها لا تثبت أن السكري يسبب ألزهايمر بصورة مباشرة، إذ قد تتداخل عوامل صحية وأخرى مرتبطة بنمط الحياة في تفسير هذه العلاقة.

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ما الذي تعنيه النتائج لمرضى السكري من النوع الثاني

تبرز النتائج أهمية الاهتمام بالتمثيل الغذائي لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لأن تأثير المرض قد يمتد إلى الدماغ إلى جانب الجهاز القلبي والأوعية الدموية، وفق ما تشير إليه بيانات التحليل.

ويمثل التحليل مؤشراً علمياً يساعد الأطباء والباحثين على تقدير حجم الخطر بصورة أدق عند وضع خطط المتابعة للمرضى. ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة إلى دراسات إضافية تفصل بين تأثير السكري وتأثير العوامل المرتبطة بنمط الحياة، حتى يتضح الدور الفعلي لكل عامل.