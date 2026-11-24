السفير العُماني عبد الله الرحبي يسلط الضوء على التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين مصر وعُمان، مع التركيز على رؤية عُمان 2040 والمشاريع الاستثمارية المشتركة.

أقام عبد الله بن ناصر الرحبي ، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال رسمي واسع النطاق بمناسبة اليوم الوطني المجيد. حضر هذه الفعالية المهيبة نخبة من الشخصيات المصرية البارزة، وعلى رأسهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي مثل الحكومة المصرية في هذا الحدث الدبلوماسي الهام. وعكس الحضور الكثيف للقوى العاملة السياسية والاقتصادية والثقافية عمق الروابط الاستراتيجية بين القاهرة ومسقط.

الاحتفاء بالتاريخ وتأكيد رؤية عُمان 2040

أكد السفير عبد الله الرحبي أن تاريخ احتفالات عُمان في 20 نوفمبر يحمل دلالات عميقة تعكس اعتزاز السلطنة بتاريخها العريق، والذي يعود تأسيسه إلى الدولة البوسعيدية عام 1744م. ومنذ ذلك التاريخ، تتوالى عهود الأسرة البوسعيدية لحمل أمانة القيادة ومواصلة مسيرة البناء والتجديد التي تقودها حالياً قيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم، مستمدة إلهامها من الإرث العماني وتحت مظلة "رؤية عُمان 2040" لتحقيق مستقبل مستدام.

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وقال الرحبي إن سلطنة عُمان تحرز تقدماً ملموساً في تنفيذ محاور الرؤية الطموحة، حيث نجحت في تحقيق تسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على مستوى القطاعات المختلفة. كما سجل الاقتصاد العُماني قفزة نوعية في التصنيفات الائتمانية، حيث ارتقت الوكالات الائتمانية الثلاث تصنيف الدولة إلى الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بموقعها قبل عام 2020، مما يعكس تحسناً في البيئة التشريعية والاستثمارية.

الدبلوماسية العُمانية وحسن الجوار مع مصر

أشاد السفير العُماني عبد الله بن ناصر الرحبي بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، مشيداً بالدور المحوري لقيادتي البلدين، السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد الفتاح السيسي. وارتكزت هذه المتانة على الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وفي طليعتها الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مسقط في مايو من العام الجاري 2026، للقاء أخيه السلطان هيثم بن طارق، مما أسهم في توسيع أفق التعاون.

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وتشهد الملفات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة ومسقط حركة نشطة ومتسارعة، حيث تنامت التبادلات التجارية وتعددت مجالات الشراكة، مما دفع الشركات العُمانية لتوسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية. وفي المقابل، تزداد مساهمة الشركات المصرية في الاقتصاد العُماني، مع بروز قطاع التطوير العقاري كمحرك رئيسي لهذا الحراك، نظراً لما يتيحه من فرص واسعة لإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الجانبين.

الموقف من القضايا الإقليمية والأمن الدولي

في سياق الدور الإقليمي والدولي لعمان، أكد السفير الرحبي أن السلطنة تواصل نهجها المتوازن القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبني التسوية السلمية للنزاعات. وأكدت عُمان أهمية احتواء التصعيد في المنطقة، وصون أمن الدول وسلامة المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لضمان حرية الملاحة في الممرات الحيوية.

ولمواجهة التحديات العالمية المشتركة، كشف السفير العُماني عن إطلاق "خطة مسقط" في 11 يونيو 2026، وذلك خلال فعالية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام. وتستهدف هذه الخطة المبتكرة مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، من خلال ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.

النهج العماني تجاه الأمم المتحدة والأزمات

أكد السفير عبد الله الرحبي أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحوار هو الوسيلة الأمثل لبناء الثقة وتبديد الخلافات، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضلع بمسؤولياتهما الكاملة في صون السلم والأمن الدوليين. وتؤكد عُمان ضرورة تعزيز الثقة بالنظام الدولي من خلال احترام القانون الدولي وتطبيقه بشكل عادل على جميع الدول، في إطار يتسم بالعدالة والمسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية.

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ختاماً، وصف السفير العُماني العلاقات القائمة بين بلاده ومصر بنموذج للعلاقات العربية الناجحة، المعتمدة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والتوافق في المواقف. وأكد أن هذا الرصيد الكبير يمثل دعماً أساسياً للعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات والتحولات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.