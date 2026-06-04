السفير المصري السابق: الموقف المصري ثابت ويرفض العدوان على إيران لكنه لا يقبل التهديد للعرب

مداخلة للسفير محمد بدر الدين زايد تؤكد ثبات الموقف المصري ورفض العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مع التأكيد على عدم التسامح مع أي تهديد للدول العربية، وتحليل طبيعة النظام الإسرائيلي.

صرّح السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية ال مصر ي الأسبق، بأن الموقف ال مصر ي من التطورات الإقليمية الجارية exhibited ثباتاً واضحاً منذ بداية الأزمة.

وأوضح زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل على برنامج "من مصر" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة ترفض بشكل صريح العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تتقبل أو تتهاون مع أي تهديد موجه ضد دول عربية شقيقة. وأكد أن الأمن القومي العربي مفهوم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز التركيز على التهديد الإسرائيلي دون Considering التهديد الإيراني également، مشيراً إلى أن مصر سارعت إلى التأكيد على هذه المعاني والتعبير عن تضامنها مع الأشقاء العرب.

وذكر أن العديد من التحليلات والتقديرات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية تتمتع بدقة ملحوظة، مع تسليط الضوء على أن البعد الداخلي الإسرائيلي وعقلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكل عاملاً حاسماً في استمرار حالة الحرب، حيث يسعى نتنياهو إلى إطالة الصراع لستر إخفاقاته الشخصية في تحقيق الأهداف المعلنة. كما وصَف زايد إسرائيل بأنها نظام عنصري توسعي يعتمد على الحرب كوسيلة أساسية للبقاء، مشيراً إلى أن هذه الطبيعة constitute جوهر الإشكالية القائمة في المنطقة





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