السودان: التزام بتسهيل المساعدات الإنسانية وإدانة استهداف الصحفيين في لبنان

السودان يؤكد التزامه بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي، بينما تدين نقابة الصحفيين استهداف صحفيتين في جنوب لبنان. الحكومة تعلن بدء التوقيت الصيفي.

أدانت نقابة الصحفيين بشدة استهداف صحفيتين في جنوب لبنان ، واصفةً إياه بجريمة مكتملة الأركان تتطلب تحقيقًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين. يأتي هذا الإدانة في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وتأثير ذلك على حرية الصحافة والتعبير.

وتعتبر النقابة أن استهداف الصحفيين هو محاولة لتقويض دورهم الحيوي في نقل الحقيقة وكشف الحقائق للرأي العام. كما دعت النقابة إلى تفعيل آليات الحماية الدولية للصحفيين، وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم دون خوف أو تهديد. وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة السودانية عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، على أن يستمر حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر. يهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، وتوفير الطاقة، وتحسين الإنتاجية.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من مختلف القطاعات في المجتمع السوداني. وفي تطور آخر، أكد مستشار مجلس السيادة السوداني لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، التزام السودان الراسخ بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة ولفرام فيتر، في إطار تعزيز الشراكة بين السودان والاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني.

وأعرب المستشار عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان، مشيدًا بأهمية الشراكات الدولية في دعم الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المتأثرين بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد على استعداد السودان لمواصلة العمل مع المنظمات الدولية لتحسين الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين. من جانبه، أكد رئيس الوفد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة السودان واستقراره، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للجهود الإنسانية والتنموية في السودان. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما شدد مستشار مجلس السيادة على رفض الحكومة السودانية للإجراءات التي تتخذها قوات الدعم السريع فيما يتعلق بتسجيل المنظمات العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي. وأوضح أن هذه الإجراءات تعيق عمل المنظمات الإنسانية وتعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين. وأكد على أن الحكومة السودانية لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض الجهود الإنسانية أو تعطيل عمل المنظمات العاملة في البلاد.

يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي المستمرة للسودان لتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. وتسعى الحكومة السودانية إلى بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، بهدف الحصول على الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجهها، وتحسين حياة المواطنين. وتؤكد الحكومة السودانية على التزامها بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان





