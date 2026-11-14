السفيرة رشا حمدي تكشف ترتيبات الأمن والاستقبال لزيارة منتخب مصر لمالاوي

السفيرة رشا حمدي تؤكد استكمال الترتيبات الأمنية والعقد مع شركة تأمين خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر في مالاوي، مع تفنيد وجود حماية منفصلة لمحمد صلاح.

أكدت السفيرة رشا حمدي ، سفيرة مصر لدى جمهورية مالاوي ، أن الاستعدادات الأمنية واللوجستية لاستقبال بعثة المنتخب الوطني المصري قد اكتملت بالكامل، مشيرة إلى وجود خطة تأمينية متكاملة لضمان سلامة اللاعبين والموظفين خلال البطولة. وأوضحت السفيرة رشا حمدي ، في تصريحاتها الإعلامية، أن هذه التدابير تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة تمكن الفريق من التركيز الكامل على الأداء الرياضي في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها العاصمة نثيوي.

تفاصيل الاتفاق الأمني مع شركة متخصصة

أوضحت السفيرة رشا حمدي، خلال مشارقتها في برنامج الكلاسيكو الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، أنه تم التوقيع على اتفاقية رسمية مع شركة تأمين خاصة لضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية المطلوبة بمستوى عالٍ من الاحترافية. وشددت السفيرة رشا حمدي على أن هذه الشركة ستقوم بتوفير إجراءات مميزة تشمل تأمين المقر المخصص لإقامة الفريق وتأمين طرق التنقل، مما يعكس الجدية المصرية في التعامل مع هذا الحدث الرياضي الكبير.

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نفي وجود تأمين خاص لمحمد صلاح

فيما يخص التساؤلات الدائرة حول وجود إجراءات أمنية منفصلة ومخصصة للنجم محمد صلاح، أوضحته السفيرة رشا حمدي بتأكيد قاطع بعدم وجود أي تأمين خاص به بشكل مستقل عن بقية أفراد البعثة. وأكدت السفيرة رشا حمدي أن الحماية موزعة بشكل متكافئ وشامل لجميع أعضاء البعثة، مما ينفي الشائعات التي كانت تداولت سابقاً حول عزلة أو حماية خاصة لمحمد صلاح، مشيرة إلى أن الفريق يعمل بروح جماعية موحدة في كل تفاصيل وجوده في مالاوي.

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حماس الجاليات والاستقبال الرسمي

أشارت السفيرة رشا حمدي إلى حالة الترقب والحماس الكبيرة التي سادت الجاليات المصرية والعربية في مالاوي، ترقباً لوصول منتخب مصر الوطني ورؤية نجومه عن قرب، حيث تجاوز هذا الاهتمام حدود الجالية المصرية ليتمدد ويشمل الجاليات العربية المقيمة في المنطقة. وأكدت السفيرة رشا حمدي أن هناك تجهيزات خاصة لاستقبال البعثة، تشمل تقديم الدعم والمساندة للفريق في مقر إقامتهم، بما يعكس حجم الاهتمام الوطني والرمزي الذي يحظى به اللاعبون، خاصة في ظل وجود ظاهرة محمد صلاح الرياضية التي لا تضاهى.

مواعيد المغادرة ومواجهة الإياب

تغادر بعثة منتخب مصر إلى مالاوي غداً الاثنين، استعداداً لخوض مواجهة الإياب المقرر لها في الثالثة عصراً يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات. يسعى الجهاز الفني بقيادة مدربه، وفقاً للتقارير، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات حصد ثلاث نقاط جديدة تأهله، في ظل الأجواء الحارة التي تستدعي تكيفاً بدنياً مناسباً من جانب لاعبي الفريق، حيث تتواجد السفيرة رشا حمدي على أهبة الاستعداد لتلبية أي احتياجات قد تظهر.