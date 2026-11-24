السفير العُماني عبد الله الرحبي يسلط الضوء على تطور الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ومصر في إطار رؤية 2040 والاستراتيجية الدولية.

أكد السفير عبد الله الرحبي ، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ، على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات العُمانية المصرية تعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وقد جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم للاحتفال باليوم الوطني العُماني في 20 نوفمبر، والذي حضره عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المصريين.

الاحتفاء باليوم الوطني والمسيرة التنموية

قال السفير الرحبي إن احتفال سلطنة عُمان باليوم الوطني في 20 نوفمبر يمثل اعترافاً فخوراً بتاريخ السلطنة العريق منذ تأسيس الدولة البوسعيدية في عام 1744م. وأضاف أن هذه المسيرة البناءة قد تعاقبت على حمل أمانة القيادة عبر عده عهود من الأسرة البوسعيدية، لتستمر اليوم بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. إن هذه الرؤية المستدامة تعتمد على إرث عُمان الراسخ ورؤية عُمان 2040 لتحقيق مستقبل مشرق ومستقر.

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المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني

أوضح السفير أن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الوطنية والدولية المرتبطة بأولويات التنمية المستدامة، حيث حققت تسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما ارتقت تصنيفات السلطنة الائتمانية لدى الوكالات الثلاث إلى الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أن كانت دون هذه الدرجة في عام 2020. وتُظهر هذه البيانات تطوراً واضحاً في الأداء الاقتصادي وتحسن البيئة التشريعية للاستثمار.

الدبلوماسية والموقف من النزاعات الدولية

أكد السفير عبد الله الرحبي أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء الثقة وتبديد الخلافات، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية تُعد أساساً لصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على أن عُمان تواصل نهجها المتوازن القائم على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في كافة المواقف السياسية.

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خطة مسقط ومواجهة التحديات الإنسانية

أشار السفير إلى أن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يقوم على العدالة والمسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية، وهو ما دفع سلطنة عُمان لإطلاق "خطة مسقط" في 11 يونيو 2026. وقد أقيم هذا الحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برفقة معالي الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية من خلال ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش مع المجتمع الدولي.

تطور الاستثمارات والزيارات الثنائية

أكد السفير أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس السيسي إلى السلطنة في مايو من عام 2026. وقد أسهمت هذه الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في تعزيز التشاور وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين بشكل كبير.

وتابع السفير قائلاً إن القطاع العقاري يبرز كمحرك رئيسي لهذا الحراك الاقتصادي، حيث توجد فرص واسعة للشراكة والمشاريع المشتركة بين الجانبين. إن تنامي الاستثمارات العُمانية في السوق المصرية ومساهمة الشركات المصرية في الاقتصاد العُماني يعكس مقومات اقتصادية متنوعة تدعم مسيرة التنمية في كلا البلدين.