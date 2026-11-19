رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يشارك في استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث يتم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية واستثمارية هامة بين البلدين. يركز اللقاء على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، الموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة.

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في قصر الاتحادية بالقاهرة، اليوم، زيارة رسمية مهمة قادها السيد عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة. جاءت هذه الجولة في إطار تعزيز السبل الدبلوماسية التي تعمل على تعميق الروابط التاريخية والسياسية بين مصر وليبيا ، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين المصريين الذين يشرفون على ملفي الاقتصاد والعلاقات الخارجية مع الدول المجاورة.

شارك في مراسم الاستقبال الرسمي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى الأستاذ حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لضمان حضور مؤسسي رفيع المستوى يعكس أولوية الملف الليبي في الأجندة السياسية المصرية. ومن الجانب الليبي، كان في استقبال الرئيس المصري السيد وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، مما يدل على الاهتمام المتبادل بملف التواصل الحكومي والعلاقات الثنائية.

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محاور المباحثات السياسية والتنسيق الأمني

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن فخامة السيد الرئيس رحب بالزيارة مشدداً على أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية. وتم التركيز خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

شدد فخامة الرئيس السيسي على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، كجزء من الثوابت الدبلوماسية المصرية. ومن جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء فخامة الرئيس، مثمناً في هذا السياق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومشيراً إلى حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

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تسهيل الإجراءات القنصلية للطلاب والمواطنين

طرح اللقاء عددًا من الموضوعات القنصلية الحساسة المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر. حيث وجه فخامة الرئيس في هذا الصدد، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات لضمان انسيابية الحركة.

كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت، لضمان راحة المواطنين والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق الحركة التجارية والأكاديمية بين القاهرة وطرابلس. هذا التنسيق يأتي ضمن جهد مشترك لكسر الحواجز وإتاحة الفرصة لمزيد من التبادل الثقافي والتعليمي.

الصفقات الاقتصادية ومجالس التعاون المشترك

في ختام المباحثات، شهد فخامة الرئيس السيسي والسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. هذه الاتفاقيات تهدف إلى استغلال الموارد المائية المشتركة وزيادة الإنتاجية في القطاع الصيدلي، مما يخدم الأمن الغذائي لكلا البلدين.

كما شملت التوقيعات تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية. هذه المشاريع الاستراتيجية تعكس رغبة الطرفين في التكامل الاقتصادي، حيث تمتلك مصر الخبرات التقنية والمالية، بينما تمتلك ليبيا الموارد الطبيعية الخام التي يمكن تحويلها إلى طاقة نظيفة ومنتجات صناعية.

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التعاون البحثي وتنمية الكفاءات البشرية

واستمرت الاتفاقيات لتشمل التعاون في مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. هذا البعد البشري في الاتفاقية يهدف إلى تأهيل الكوادر الليبية والمصرية لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المشاريع المشتركة.

أيضاً، تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي. تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة، مما يعزز من دور مصر كحلقة وصل ومحور للأمن الإقليمي.