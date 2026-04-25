الرئيس السيسي يجدد التأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر، بينما يبحث وزير الخارجية مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الإقليمي ومنع التصعيد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة متجهة لإيران، وتواجه رباعي الأهلي خطر الغياب عن قمة الزمالك.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تضع السلام كخيار استراتيجي دائم، مؤكدًا أنه ليس نابعًا من ضعف أو تردد، بل من قوة وحكمة وقناعة راسخة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، حيث شدد على قدرة القوات المسلحة المصرية على حماية الوطن والدفاع عن أمنه القومي واستقراره. وأضاف الرئيس السيسي أنه يجدد العهد أمام الله وأمام الشعب المصري بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ لحماية الوطن وصون استقراره، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأعرب الرئيس عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على تجاوز التحديات والصراعات الإقليمية بفضل تماسك الشعب ووعيه وتفهمه، مؤكدًا أن مصر ستظل شامخة وقوية رغم كل الظروف.

وفي سياق منفصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام. كما تناولا مستجدات الأوضاع في غزة، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق بشأن التصعيد المتزايد في المنطقة، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. على صعيد آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض المدمرة يو إس إس رافائيل بيرالتا لسفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة البضائع التي كانت تحملها السفينة أو سبب اعتراضها.

يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية التي تعتبرها بعض الدول تهديدًا للأمن الإقليمي. وفي الشأن الرياضي، تواجه رباعي الفريق الأهلي خطر الغياب عن قمة الزمالك المقبلة بسبب تراكم الإنذارات. هذا وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا بين جماهير الناديين، حيث يرى البعض أن الغياب سيؤثر سلبًا على أداء الفريق الأهلي في المباراة الهامة.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار الجهاز الفني للفريق الأهلي بشأن التعامل مع هذا الموقف، وما إذا كان سيتم إراحة اللاعبين المعرضين للإيقاف في المباراة المقبلة أم لا. وتأتي هذه الأحداث في ظل أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والإقليمي، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة





