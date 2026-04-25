السينما الإيرانية والتوترات السياسية: قراءة في أعمال المخرجين

تحليل لكيفية تعامل المخرجين الإيرانيين مع قضايا التوتر السياسي والملف النووي، والتركيز على استخدام الرموز والحكايات الشخصية للتعبير عن القلق والتأمل الإنساني. كما يتناول الفيلم الوثائقي 'مضيق هرمز' ودوره في تسليط الضوء على أهمية هذا الممر الاستراتيجي.

تُظهر رؤية المخرجين الإيرانيين لأزمة التفاوض حول الملف النووي والتوترات في مضيق هرمز مزيجًا معقدًا من القلق السياسي والتأمل الإنساني، حيث لا تُطرح هذه القضايا غالبًا بشكل مباشر، بل عبر رموز وحكايات شخصية تحمل أبعادًا أوسع.

يميل مخرجون مثل أصغر فرهادي إلى التركيز على الإنسان العادي في قلب الأزمات، حيث تتحول الضغوط السياسية إلى صراعات أخلاقية داخل الأسرة والمجتمع. في هذا السياق، تصبح «المفاوضات» رمزًا لفشل التواصل، بينما يعكس مضيق هرمز حالة الاختناق والتهديد المستمر، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

أطلق المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار أصغر فرهادي، دعوة صريحة إلى صناع الأفلام والفنانين حول العالم لرفع أصواتهم رفضًا للتصعيد العسكري، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية الإيرانية. ووصف فرهادي هذه التهديدات بأنها جريمة حرب، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لا يعني تدمير منشآت فقط، بل يمثل اعتداء مباشرًا على حياة المدنيين وكرامتهم، ودعا المخرج الإيراني إلى موقف إنساني موحد يتجاوز الاختلافات السياسية، قائلًا: «مهاجمة البنية التحتية لأي بلد جريمة حرب..

فلنتحد لوقف هذه العملية اللاإنسانية وغير القانونية». وجاءت تصريحات فرهادي في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما دفع عددًا من الفنانين والمشاهير إلى التعبير عن رفضهم الحرب والتحذير من تداعياتها الإنسانية.

يُعد بيان فرهادي من أبرز المواقف الصادرة عن الوسط السينمائي الدولي في هذه الأزمة، خاصة أنه يأتي بعد تصريحات لترامب ألمح فيها إلى إمكانية استهداف منشآت حيوية داخل إيران، من بينها الجسور ومحطات الطاقة، في حال فشل التوصل إلى اتفاق. وفي السياق ذاته، أشار فرهادي إلى أن أي تصعيد عسكري ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين، محذرًا من كارثة إنسانية محتملة.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية عالمية. يُذكر أن فرهادي، المعروف بأفلامه الحائزة على الأوسكار مثل «انفصال» و«البائع»، دأب على توظيف حضوره الدولي للدفاع عن القضايا الإنسانية. أما سينمائيون مثل جعفر بناهى ومحمد رسولوف، فيميلون إلى مقاربة أكثر جرأة، حيث تُستدعى السياسة بشكل غير مباشر من خلال نقد السلطة، والقيود المفروضة على الحريات.

في أعمالهم، يظهر الحصار - سواء كان اقتصاديًا أو فكريًا - كحالة يومية يعيشها المواطن، ما يجعل من أي تصعيد في الخليج امتدادًا طبيعيًا لضغط داخلي مستمر. من ناحية أخرى، تعكس بعض الأفلام الإيرانية الحديثة إحساسًا بالترقب والقلق من المجهول، حيث يُصور مضيق هرمز ليس فقط كممر استراتيجي، بل كرمز لحافة الانفجار. هذا التناول يتقاطع مع رؤية فنية تعتبر أن الحرب، حتى قبل وقوعها، تترك أثرها النفسي العميق على المجتمعات.

من الأفلام الإيرانية مضيق هرمز (2014 Strait of Hormuz) فيلم وثائقي من إخراج شهرام حيدريان، ويتناول المضيق من زاوية جغرافية، اقتصادية وسياسية. يشرح أهميته كأحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، وتأثيره على إيران والمنطقة. هذا هو العمل الإيراني الأوضح الذي يضع مضيق هرمز في مركزه. وفيلم «المضيق المفقود» 2018 The Lost Strait لا يتناول مضيق هرمز جغرافيًا، لكنه يستخدم فكرة المضيق كرمز لنقطة اختناق عسكرية ومصيرية.

فالسينما الإيرانية لا تنفصل عن واقعها السياسي، لكنها تفضل معالجته بلغة إنسانية وشاعرية





