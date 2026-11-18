تفاصيل قرار الرئيس السيسي بإنقاذ مسن ومشاركة وزير الخارجية في تكريم السادات في الكونغرس الأمريكي وقرارات الحكومة.

تلقّت الحماية المدنية تعليمات فورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مسن محتجز داخل شقته، في خطوة تعكس اهتمام القيادة بالأفراد وتطبيق مبادئ الحوكمة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

تأتي هذه المبادرات الإنسانية جنباً إلى جنب مع قرارات حكومية هامة تم موافقتها خلال الاجتماع الأسبوعي، مما يعزز من دور الدولة في خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

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تقنين أوضاع الدهابة ينتقل من مرحلة الاجتماعات التمهيدية إلى التحركات الميدانية

أعلنت الحكومة المصرية عن انتقال مشروع تقنين أوضاع الدهابة من مرحلة الاجتماعات التمهيدية إلى مرحلة التحركات الميدانية الفعلية، بهدف تنظيم القطاع ومكافحة الاستخراج غير القانوني. وزير الخارجية يترصد الوفد المصري في مراسم تسليم ميدالية الكونغرس الذهبية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ضمن الوفد المصري رفيع المستوى الذي شهد مراسم تسليم أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية، وهي أرفع وسام مدني تمنحه المؤسسة التشريعية الأمريكية.

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وقد جاء حضور السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، كأحد أبرز الرموز الدبلوماسية والسياسية المصرية في هذا المحفل الدولي، إلى جانب جمال السادات نجل الزعيم الراحل، للاحتفاء بإرث الزعيم الذي أعاد رسم ملامح الشرق الأوسط.

السفير العرابي يصف التكريم بأنه شهادة تاريخية متأخرة لكنها منصفة

وصف السفير محمد العرابي، في تصريحات له على هامش المراسم، هذا التكريم التشريعي الرفيع بأنه شهادة تاريخية متأخرة لكنها منصفة، تُوجت بها عبقرية سياسية استثنائية سبقت عصرها بعقود، مؤكداً أن وجودنا في قلب الكونغرس الأمريكي لتكريم الزعيم الراحل أنور السادات هو تجسيد حي لعدالة التاريخ.

وأضاف أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات غيّر وجه المنطقة بأسرها بشجاعة فريدة نادرًا أن تتكرر في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أن رؤيته الاستراتيجية وثباته على المبدأ هما الركيزة الحقيقية لأي أمن واستقرار مستدام في الشرق الأوسط.

الحكومة توافق على 5 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي لتعزيز الاستقرار

أعلنت الحكومة المصرية عن موافقتها على 5 قرارات استراتيجية خلال اجتماعها الأسبوعي، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

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يأتي ذلك في ظل تواصل مصر لترسيخ نهج السلام القائم على القوة والندية، كنموذج للدول التي تسعى لتحقيق الأمن الإقليمي، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.