السيسي وروتو يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكيني ويليام روتو، حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي وملف مياه النيل.

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكيني ويليام روتو ، حيث تبادل سيادتا الرئيسين التحية والتقدير، واستعرضا أبرز جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب السيد الرئيس عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مصر بكينيا، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين المصري والكيني. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تعتبر كينيا شريكاً استراتيجياً هاماً في القارة الأفريقية، وأنها حريصة على مواصلة العمل المشترك مع كينيا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو عن تقديره البالغ لمبادرة الاتصال من قبل السيد الرئيس السيسي، وأشاد بالعلاقات القوية والمتنامية بين البلدين، مؤكداً على حرص كينيا على مواصلة التعاون الوثيق مع مصر في جميع المجالات. وأكد الرئيس روتو على أن كينيا تولي أهمية كبيرة لموقف مصر الداعم لقضايا القارة الأفريقية، وأنها تقدر دور مصر المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الرئيس الكيني عن تطلعه لزيارة السيد الرئيس السيسي إلى كينيا في أقرب وقت ممكن، واعتبرها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون بين البلدين. وتناول الاتصال الهاتفي أيضاً مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من الأزمة السودانية، والذي يقوم على ضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مع الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية المكثفة التي تبذلها من أجل دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمة السودانية بشكل سلمي. كما بحث الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، واتفقا على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتطرق الحديث إلى ملف مياه النيل، حيث أكد السيد الرئيس على الأهمية الحيوية لهذا الملف بالنسبة لمصر، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار الرئيس الكيني إلى أن كينيا تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بملف مياه النيل. وفي ختام الاتصال، أعرب الرئيسان عن التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والكيني، وتكثيف التواصل والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي





