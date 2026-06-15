السيسي يستقبل محمد بن زايد في القاهرة: شراكة استراتيجية متجذرة وحراك دبلوماسي مكثف

يستعرض هذا التقرير الشامل حركة الزيارات والاتصالات بين القيادتين المصرية والإماراتية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

تستقبل مصر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة أخوية تتضمن جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وتُعد هذه الزيارة استمرارًا لنسق سياسي ودبلوماسي مكثف بين القيادتين على مدى سنوات، حيث يظهر السجل الزاخر بالزيارات管理和 الاتصالات الهاتفية طابع الشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين الشقيقين. وقد شهدت الفترة من 2014 حتى 2026 عشرات اللقاءات على هامش القمم الدولية والزيارات المتبادلة، بما فيها مشاركة السيسي في قمة أبوظبي الخليجية 2022، وزياراته المتكررة إلى أبوظبي في 2022 و2024 و2026، وزيارات الشيخ محمد بن زايد المتعددة إلى القاهرة والعلمين، بالإضافة إلى التنسيق المستمر حول القضية الفلسطينية وأمن الخليج.

وتتضمن القائمة توثيقًا دقيقًا للتواريخ والأحداث، بدءًا من اتصال تعزية في حادث مسجد الروضة 2017، وزيارة السيسي للإمارات لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد 2022، ووصولاً إلى الاتصالات الهاتفية الأخيرة لإدانة العدوان على الإمارات والتأكيد على التضامن في 2026. ويؤكد هذا الرصد الشامل أن العلاقات المصرية الإماراتية تجاوزت النمط الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التشاور الدائم والتنسيق المتواصل في كافة الملفات، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والرغبة المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة





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