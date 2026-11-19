الرئيس السيسي والدبيبة يبحثان استقرار ليبيا ويعتبران 9 اتفاقيات تعاون في الطاقة والتنمية، مع التأكيد على التنسيق الأمني وحل قضايا التأشيرات للطلاب والمواطنين.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، اجتماعا رسميا مع عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، حيث تمحورت المحادثات حول تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصلحة الشعبين المصري والليبي.

واستقبل الرئيس السيسي ضيفه الليبي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الليبي وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، في جولة دبلوماسية تهدف إلى ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي.

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التأكيد على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء علىحرص مصر الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، مع التأكيد الشديد على الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، مما يعكس العمق الاستراتيجي للعلاقة بين القاهرة وطرابلس.

من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مثمنًا جهود مصر الراسخة والرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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حلول عاجلة لقضايا التأشيرات والطلبة

تناول الجانبان عددًا من الموضوعات القنصلية الحساسة المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر، وهي قضايا كانت تشغل بال الجانب الليبي.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات، كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت ممكن.

توقيع 9 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والطاقة

في ختام المباحثات، شهد الرئيس السيسي والدبيبة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية.

وشملت الاتفاقيات أيضًا التعاون في مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، مما يمثل دفعة قوية للقطاع الاقتصادي.

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تعزيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة

واختتم الجانبان توقيع الاتفاقيات بالتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار المشترك.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن فخامة الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشيرًا إلى أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية، والارتقاء بالتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار.

كما تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن.