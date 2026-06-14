السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بإيفيان للمرة الثانية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، في مشاركة هي الثانية لمصر في القمة. وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدولي، ومناقشة الأزمات الجيوسياسية والتحديات العالمية، مع عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة بين الرئيس السيسي وقادة الدول المشاركة.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 المقرر عقدها تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية.

تأتي هذه المشاركة الثانية لمصر في قمة مجموعة السبع بعد المشاركة الأولى في قمة بياريتز عام 2019. ويمثل حضور مصر تأكيدًا على دورها المحوري في دفع جهود التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط، كما يعكس المكانة الدولية لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي. ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع وعدد من الدول المدعوة بصفة دولة شريكة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وتتناول اجتماعات القمة عدة موضوعات رئيسية تشمل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وسبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة انعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. كما تتطرق القمة إلى تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة وأوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وستشهد القمة مناقشات حول كيفية مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية. ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، مما يستدعي تنسيق الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

ومن المتوقع أن تخرج القمة بقرارات تدعم الاقتصاد العالمي وتعزز التعاون بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وعلى هامش القمة، يعقد الرئيس السيسي مقابلات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تسعى مصر من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الدول الصناعية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. وتأتي مشاركة مصر في قمة السبع لتؤكد على مكانتها كقوة إقليمية فاعلة وشريك موثوق في المجتمع الدولي. ومن المقرر أن يناقش الرئيس السيسي مع القادة المشاركين سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب.

وتعد هذه المشاركة فرصة مهمة لعرض رؤية مصر تجاه القضايا الدولية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وتأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دورها على الساحة الدولية وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع القوى العالمية الكبرى. وقد أثبتت مصر خلال السنوات الأخيرة قدرتها على لعب دور محوري في المنطقة، سواء من خلال جهودها في مكافحة الإرهاب أو في تحقيق الاستقرار في دول الجوار.

كما تسعى مصر من خلال هذه القمة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا. ويأتي اختيار مدينة إيفيان الفرنسية لاستضافة القمة ليعكس التزام فرنسا بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتأتي مشاركة مصر كدولة شريكة لتؤكد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والعلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام. ومن المتوقع أن تسهم نتائج القمة في دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة





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السيسي قمة السبع مصر فرنسا التعاون الدولي

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