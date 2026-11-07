السيسي وموسيفيني يبحثان تعميق التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني دفع مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، إضافة إلى دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس يويري موسيفيني ، رئيس جمهورية أوغندا، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026. وبحث الرئيسان خلال الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال جاء في إطار المتابعة المستمرة للعلاقات بين القاهرة وكمبالا على المستويين السياسي والتنموي. ولم تتضمن البيانات الصادرة عن الرئاسة المصرية تفاصيل إضافية حول مواعيد أو آليات محددة للتنفيذ.

Also read محافظة أسوان ووزير الشباب والرياضة يناقشان تعزيز التعاون لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية

آليات دفع مشروعات التعاون المشترك

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل على دفع مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات. وأكد أن هذه المشروعات يجب أن تحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

ورحب الرئيس يويري موسيفيني بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة. كما أكد حرص أوغندا على مواصلة تعميق أوجه التعاون مع مصر في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين.

Advertisement

ويعكس هذا التوافق في الرؤية رغبة مشتركة في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، دون أن تحدد الرئاسة المصرية في بيانها القطاعات المستهدفة بعينها أو حجم الاستثمارات المتوقعة.

موقف القاهرة وكمبالا من الأزمات الإقليمية

تناول الاتصال تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الحلول ينبغي أن تضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ويتمسك الموقف المصري، وفق ما ورد في البيان الرسمي، بمبدأ الحل السياسي للأزمات بعيدًا عن أي تدخلات خارجية تمس سيادة الدول. ولم يرد في البيان ذكر لأطراف أو ملفات إقليمية محددة على وجه التفصيل.

وفي المقابل، لم يصدر عن الجانب الأوغندي بيان منفصل يتناول تفاصيل الملفات الإقليمية المطروحة، ما يجعل المعلومات المتاحة مقتصرة على ما أعلنته الرئاسة المصرية عبر المتحدث الرسمي.

Advertisement

انعكاسات الاتصال على العلاقات الثنائية

يمثل الاتصال الهاتفي مؤشرًا على استمرار قنوات التواصل المباشر بين قيادتي مصر وأوغندا، وهو ما يساهم في متابعة مسار العلاقات الثنائية على مستوى القمة. ويرى مراقبون أن هذه الاتصالات تمهد عادة لتنسيق أوسع بين الأجهزة المعنية في البلدين.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن الخطوات المقبلة ستركز على دفع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، لكن البيان لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذه المشروعات أو الجهات المنفذة لها. ويبقى تفصيل هذه الخطوات مرهونًا بما تعلنه الجهات الرسمية لاحقًا.