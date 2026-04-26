السيسي يتابع تطوير الجلالة.. واغتيال وزير الدفاع المالي.. وكشف مخالفات في أراضي مصر الجديدة

متابعة رئاسية لمشروع الجلالة، حادث إرهابي يستهدف وزير الدفاع المالي، وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن أراضٍ غير مسجلة بقيمة 13 مليار جنيه، وفوز أليكس ماركيز بسباق إسبانيا للدراجات النارية.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن كثب، مستجدات مخطط تطوير منطقة الجلالة ، وذلك بعد مرور أربع سنوات على انطلاق المشروع الطموح. وأقر الرئيس المرحلة الثانية من مشروع المونت جلالة، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع القومي الذي يهدف إلى تحويل منطقة الجلالة إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة.

يأتي هذا الاهتمام الرئاسي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتعد منطقة الجلالة من المناطق الواعدة التي تتمتع بإمكانيات طبيعية فريدة، مما يجعلها مؤهلة لتصبح مركزًا سياحيًا جاذبًا للزوار من جميع أنحاء العالم.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع المونت جلالة تطوير البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء فنادق ومنتجعات عالمية المستوى، وتطوير الشواطئ والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى إنشاء مدينة متكاملة الخدمات تلبي احتياجات السكان والزوار. في سياق منفصل، شهدت جمهورية مالي حادثًا أليمًا باستشهاد وزير الدفاع، في هجوم إرهابي جبان نفذه مجهولون باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من مدينة باماكو. وقد أدانت الحكومة المصرية هذا العمل الإرهابي بشدة، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء ولشعب مالي الشقيق.

وأكدت مصر على وقوفها الدائم إلى جانب مالي في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تتزايد الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء. وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم لمالي والدول الأخرى المتضررة من هذه الظاهرة الخطيرة.

من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 13 مليار جنيه مصري، لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة. وأكد الجهاز على ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه الأراضي في سجلات المخزون، وتحديث البيانات المالية للشركة لتعكس القيمة الحقيقية لأصولها. ويأتي هذا الكشف في إطار جهود الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أداء الشركات المملوكة للدولة، والتأكد من سلامة إدارة مواردها المالية.

ويهدف الجهاز إلى حماية المال العام، وضمان تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة. كما يسعى الجهاز إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الشركات المملوكة للدولة، وتحسين مستوى الحوكمة فيها. وفي مجال الرياضة، حقق المتسابق الإسباني أليكس ماركيز فوزًا تاريخيًا في سباق الجائزة الكبرى لإسبانيا للدراجات النارية، محققًا فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

وجاء هذا الفوز في يوم احتفل فيه أليكس بمشاركته رقم 250 في سباقات الجائزة الكبرى، بينما شهد شقيقه مارك، الذي انطلق من المركز الأول، حادثًا مروعًا أثار قلق الجماهير الإسبانية. وقد أظهر أليكس أداءً مذهلاً طوال السباق، متجاوزًا شقيقه ومنافسيه ليحقق الفوز بجدارة. بينما اضطر مارك إلى الانسحاب من السباق بعد تعرضه لحادث في اللفة الثانية، مما أثر على ترتيبه العام في البطولة





السيسي الجلالة مالي الإرهاب الجهاز المركزي للمحاسبات أراضي مصر الجديدة أليكس ماركيز سباق إسبانيا دراجات نارية

