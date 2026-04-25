السيسي يؤكد: مصر لن تتنازل عن أرضها.. وتعاون مصري إيطالي في مجال الطاقة الشمسية

احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.. إدانة الهجوم على الكويت.. تفاصيل جريمة قتل طفل في أكتوبر.. ومباحثات مصرية إيطالية لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء ، أن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها، وأن السلام يظل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا لحماية استقرار المنطقة.

وأشاد الرئيس السيسي بشعب سيناء وأبطالها الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحرير الأرض واستعادة السيادة الوطنية. وأضاف الرئيس أن مصر تعمل جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وتوفير حياة كريمة لأهلها، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة. كما أكد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة البلاد.

على صعيد آخر، أعربت مصر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مراكز حدودية في دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت في مواجهة هذا العمل الإرهابي الغاشم. وشدد وزير الخارجية المصري ونظيره العماني، خلال اتصال هاتفي جمعهما، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة. وأكدا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب أي تصعيد قد يهدد السلم الإقليمي والدولي.

كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي تطور آخر، كشفت التحريات في جريمة مقتل طفل بلا مأوى في منطقة أكتوبر، عن تفاصيل مروعة للجريمة، حيث تبين أن الحلاق المتهم ارتكب الجريمة بعد خلافات شخصية مع الطفل. وقد تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الجريمة البشعة أثارت غضبًا واسعًا في المجتمع المصري، وطالب الجميع بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، صرح السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، بأن هناك مباحثات جارية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وهو المعادل لبنك الاستثمار والصندوق السيادي في مصر، لتنفيذ مشروع مشترك طموح في مجال الطاقة الشمسية لصالح المصانع المصرية المملوكة للدولة والتابعة لقطاع الأعمال العام. وأوضح السفير راضي، خلال استقباله للوفد الفني المصري من وزارة الكهرباء ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، بمقر السفارة في روما، أن المشروع يهدف إلى توليد 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية، استنادًا إلى تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في استخدام الطاقة الشمسية مباشرة في قطاع الصناعة بمصر.

وأشار إلى أن الوفد المصري يجرى زيارة عمل مكثفة للقاء الجانب الإيطالي، بهدف بلورة التفاصيل الخاصة بالمشروع المستهدف، والذي يمثل فائدة متبادلة للجميع. هذا المشروع يساهم في توفير الطاقة النظيفة للمصانع المملوكة للدولة، بالتزامن مع أزمة الطاقة العالمية، خاصة وأن مصر تتمتع بموارد طبيعية وفيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأخيرًا، أكد الرئيس السيسي أن مصر تتخذ مواقف سياسية واضحة ومشروعة لدعم الحق العربي، دون أي تردد أو مجاملة، وأنها لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أشقائها العرب





