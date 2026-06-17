السيسي يحث على تنظيم الذكاء الاصطناعي والداخلية تحذر من رسائل احتيال؛ مسودة اتفاقية إيران‑الولايات المتحدة تكشف شروط وقف القتال

في قمة مجموعة السبع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة وضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي، بينما نفت "الداخلية" انتشار إشعارات مخالفات مرورية إلكترونية. وفي الوقت نفسه، كشفت مسودة اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة عن شروط وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تعهدات بإعادة التنمية وإلغاء العقوبات.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا أن التطور المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي يعد أمراً طبيعياً لا يمكن إيقافه، وأنه لا بد من وضع أطر تنظيمية واضحة للتعامل مع مخاطره المحتملة وتجنّب أية تبعات سلبية قد تطرأ على الأمن الوطني أو الخصوصية الفردية.

وشدد السيسي على ضرورة أن تكون السياسات المتبعة في مصر متوازنة بين تشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في هذا المجال، وبين وضع ضوابط تحافظ على سلامة المواطنين وتمنع استغلال التكنولوجيا في أغراض ضارة. كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة في مراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وضمان عدم سقوطها في أيدي من يسعى إلى استغلالها لأهداف إجرامية أو إرهابية.

في سياق متصل، توجّهت "الداخلية" المصرية ببيان واضح ينفي فيه انتشار إشعارات مخالفات مرورية عبر روابط إلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الروابط التي تستهدف المستخدمين هي عمليات احتيال إلكتروني لا علاقة لها بالجهات الرسمية. وحذّرت السلطات المواطنين من الوقوع فريسة لتلك الأساليب التي تستغل عبارات تبدو رسمية لتغرير المستلمين وإيهامهم بأنها صادرة عن الجهات الحكومية، مطالبةً الجميع بالتحقق من مصدر أي رسالة قبل النقر على أي رابط أو تقديم بيانات شخصية.

وأكدت "الداخلية" أن جميع الإشعارات الرسمية تُرسل عبر القنوات المعتمدة مثل البريد الإلكتروني الرسمي للجهة أو الرسائل النصية من أرقام موثوقة، وأن أي طلب غير مألوف يجب توجيه الاستفسار إليه عبر القنوات الرسمية فقط. من ناحية أخرى، توصلت مصادر دبلوماسية إلى نص مسودة اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة توضح الشروط المبدئية لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. يشمل الاتفاق على عدة بنود رئيسية، منها إنهاء الأعمال العدائية على جميع الجبهات، واحترام سيادة كل طرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وتسهيل حركة الملاحة في الخليج العربي خلال ثلاثين يوماً، في حين تتعهد إيران بإزالة العوائق التقنية وإبطال الألغام لإعادة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الصراع. من بين البنود المالية، يتعهد الطرفان بتوفير خطة تنموية بقيمة لا تقل عن ثلاثمئة مليار دولار لتجديد البنية التحتية الإيرانية وتعزيز اقتصادها، إلى جانب رفع جميع أنواع العقوبات الدولية والإقليمية التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، مع الحفاظ على وضع البرنامج النووي الإيراني دون أي دفع لتوسعات جديدة.

وتؤكد إيران في النص أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً، وأن مصير المواد المخصبة سيُحدَّد في اتفاق نهائي يُستكمل خلال ستين يوماً من توقيع مذكرة التفاهم، مع آلية مراقبة مشتركة لضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها. هذه الاتفاقية، إذا تم تنفيذها بنجاح، قد تمهد الطريق لتهدئة التوترات في منطقة الخليج وتفتح أفقاً جديداً للتعاون الاقتصادي بين الطرفين وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية





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