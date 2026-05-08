السيسي يعود إلى مصر بعد زيارتين ناجحتين للإمارات وعُمان تعكسان عمق الروابط التاريخية وتعزيز التضامن العربي

عادت الزيارتان الأخويتان اللتان قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وعُمان إلى مصر، حيث أكدتا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحاجة تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. شملت الزيارتان مناقشات حول التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، مع تأكيد على أهمية وحدة الموقف العربي وحماية الأمن القومي العربي.

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو الزيارتين الأخويتين الناجحتين اللتين قام بهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

وعكست الزيارتان عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين، وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة. وقد عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، إلى أرض الوطن، عقب إتمام الزيارتين الناجحتين. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارتين عكستا عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر بالدولتين الشقيقتين، وأكدتا حرص القيادة المصرية على دعم مسارات التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الراهنة.

أكدت أحزاب سياسية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة تجسد قوة العلاقات الاستراتيجية ووحدة الموقف العربي، وتؤكد استمرار التنسيق المصري الإماراتي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأوضحت الأحزاب، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن دعم أمن الإمارات تعكس ثوابت الدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء العرب، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات الراهنة.

وقال النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات ولقاءه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتؤكد استمرار التنسيق المصري الإماراتي تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن اللقاء بين الرئيسين يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، وهو ما يعكس حرص القيادتين على دعم الأمن والاستقرار العربي، وتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي العربي والخليجي.

الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارتين أخويتين ناجحتين للإمارات وعمان.

وتابع أن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت نموذجا حقيقيا للتعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة. ولفت إلى أن هناك توافقا واضحا بين القاهرة وأبو ظبي بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار مؤسسات الدول الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن دعم أمن الإمارات تعكس ثوابت الدولة المصرية في الوقوف بجانب الأشقاء العرب، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن التضامن العربي أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات الراهنة. وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل حرص البلدين على تعزيز الشراكة التنموية ودفع الاستثمارات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الاقتصاد العربي في مواجهة التحديات العالمية.

وشدد على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر المحورية ودورها التاريخي في الحفاظ على استقرار المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة العربية. من جانبه..

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن الاستقبال الحافل الذي حظى به السيد الرئيس في أبو ظبي، واللقاء الودي الذي جمع الزعيمين، يحملان رسائل سياسية مهمة في توقيت إقليمي شديد الحساسية، أبرزها أن القاهرة وأبو ظبي تقفان صفا واحدا في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية. وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن ما يمس الإمارات يمس مصر يجسد بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن الأمن القومي العربي ورفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرارها.

وأكد أن الموقف المصري تجاه الاعتداءات الإيرانية على الإمارات يعبر عن رؤية مسؤولة تستند إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التمسك في الوقت نفسه بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة. تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأضاف أن اللقاء بين الرئيسين لم يقتصر على مناقشة الملفات السياسية والأمنية فقط، بل امتد إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وهو ما يعكس إدراك القيادتين لأهمية التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأكد فرحات أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا عربيا ناجحا للتعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة، مشيرا إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين لعب دورا محوريا خلال السنوات الماضية في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر الفوضى والإرهاب. مكانة مصر الإقليمية وثقلها السياسيشدد على أن الزيارة تعكس مكانة مصر الإقليمية وثقلها السياسي، كما تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الشراكات العربية الفاعلة بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات غير مسبوقة.

فيما أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الأخوة والتعاون والدعم المتبادل، مشيدًا بالمواقف الإماراتية الداعمة للدولة المصرية بمختلف المراحل، خاصة عقب أحداث ثورة 30 يونيو وما شهدته البلاد من تحديات في أعقاب حكم جماعة الإخوان





