السيطرة الأمريكية على تيك توك: مجلس الإدارة الجديد ورسوم بمليارات الدولارات

تفاصيل حول اتفاقية تيك توك بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك سيطرة أمريكية على مجلس الإدارة، والرسوم المتوقعة، والمواقف الصينية والأمريكية، والتأثيرات المحتملة على العلاقات بين البلدين.

سيتولى الأمريكيون السيطرة على ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة المسؤول عن الإشراف على عمليات تطبيق الفيديو القصير تيك توك في الولايات المتحدة . ووفقاً لتصريحات أدلت بها ليفيت لقناة فوكس نيوز، 'سيكون هناك سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الذي يتحكم في التطبيق في الولايات المتحدة ، وستة من هذه المقاعد سيشغلها أمريكيون'. في الوقت نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة يوم الجمعة أن الحكومة الأمريكية من المتوقع أن تحصل على رسوم بمليارات الدولارات كجزء من صفقة تتعلق بتطبيق تيك توك .

وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين في صفقة تيك توك سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأمريكية مقابل تسهيل التفاوض مع الصين، مما يشير إلى تحرك نحو حل يرضي الطرفين. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن إعادة إطلاق أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة من خلال مستثمرين أمريكيين، دون الكشف عن تفاصيل واسعة، و أشارت وول ستريت جورنال في ذلك الوقت إلى تحالف محتمل يضم شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل وصندوقي الاستثمار الأمريكيين سيلفر ليك وأندريسن هورويتز. يشير هذا التطور إلى تعقيد المشهد وتأثيره المحتمل على العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. \استمرت الصين في التأكيد على موقفها بشأن مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة يوم السبت، وذلك بعد يوم من تصريحات ترامب التي أشارت إلى تقدم في صفقة لتحويل ملكية تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى سيطرة أمريكية. أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً قالت فيه 'إن موقف الصين من تيك توك واضح: تحترم الحكومة الصينية رغبات الشركة، وترحب بإجراء مفاوضات تجارية وفقاً لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازناً في المصالح'، وهو الموقف الذي أكدته الأسبوع الماضي. أثار هذا البيان تساؤلات كبيرة بشأن الصفقة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد مكالمة هاتفية أجراها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة. شملت هذه التساؤلات هيكل ملكية تيك توك، ومدى سيطرة الصين على العمليات الداخلية للتطبيق، وما الذي ستجنيه الصين من التنازل والسماح لواشنطن بالتدخل في واحدة من أنجح الشركات الصينية. يرى الكثيرون أن إحراز تقدم في قضية تيك توك، الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي، أمر ضروري لفتح الباب أمام تنازلات في مجالات أخرى، مثل الطائرات وفول الصويا، في الوقت الذي تحدد فيه أكبر اقتصادين في العالم مساراً لما بعد الهدنة الحالية للرسوم الجمركية. دعت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة إلى العمل على تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه الصين والوفاء بالتزاماتها، وتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية، مما يسمح للشركات الصينية، بما في ذلك تيك توك، بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة. ووصفت السلطات الصينية ووسائل الإعلام الرسمية الاتفاق الإطاري بشأن تيك توك الذي تم التوصل إليه في مدريد الأسبوع الماضي بأنه 'متبادل المنفعة'، ووعدت بمراجعة صادرات تكنولوجيا تيك توك وترخيص الملكية الفكرية، مما يشير إلى رغبة في إيجاد حلول مستدامة





