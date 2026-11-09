السيسي يكلف وزارة المالية بتعزيز الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

الرئيس السيسي يوجه باتباع جداول زمنية دقيقة للإصلاح الاقتصادي، ووزارة المالية تستعرض خطط خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل لجذب المستثمرين في مصر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في مصر. تناول الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي، وبحث سبل مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذه الجلسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام.

استراتيجية خفض الدين العام وتحفيز النمو

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية للحكومة المصرية تركز بشكل أساسي على تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين العام. تسعى الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال آليات تمويلية مبتكرة توفر بيئة جاذبة للاستثمار الخاص. يعمل الجانب المالي على تنويع أدوات التمويل وتبسيط التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لدعم القطاع الخاص.

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أشار الوزير إلى أن التوسع في الحلول التمويلية المبتكرة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وجذب شريحة أوسع من المستثمرين. تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم المصالح الوطنية على المدى الطويل. يعمل الفريق المالي على تطبيق استراتيجيات دقيقة لقياس الأداء الحكومي لضمان فعالية هذه الإجراءات.

توجيهات الرئيس حول الجداول الزمنية للإصلاح

شدد الرئيس السيسي على ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الدولة. أكد رئيس الجمهورية على أهمية الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي. تهدف هذه التوجيهات إلى ضمان تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية بشكل فعال وشفاف.

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تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت من القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرات إلى دعم دور القطاع الخاص في قطاعات استراتيجية متعددة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل. يعمل الفريق الحكومي على تقييم هذه البرامج لضمان تحقيق العوائد المطلوبة.

خطة تنويع مصادر التمويل وجذب السندات

استعرض وزير المالية خطة الحكومة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل. أشار كجوك إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة. يساعد هذا التوجه في توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية الحقيقية في البلاد.

شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة للمستثمرين. تهدف هذه الإجراءات إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين. يعمل الفريق المالي على تطوير منتجات مالية تلبي احتياجات السوق وتتوافق مع المعايير الدولية لضمان سيولة مالية كافية.

دراسة استثمار فوائض الجهات الحكومية

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية. أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.

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أكد الوزير أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية. سيساهم هذا المسار في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية. تركز هذه الخطط على مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً.