رئيسا مصر وليبيا يوقعان سلسلة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبيئة والعمل، وسط تأكيد على أهمية الاستقرار الليبي والعلاقات الأخوية بين الشعبين.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، صباح الخميس، بضيفه الدكتور عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، في اجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس. وقد رافق الرئيس المصري في الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد ، رئيس جهاز المخابرات العامة، في حين حضر الجانب الليبي السيد وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

أجواء اللقاء والتبادل الدبلوماسي

أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاستقبال، عن ترحيبه البالغ برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشدداً على الأهمية القصوى لدفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا. وأكد سيادته على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما يشمل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، وذلك بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

Also read انطلاق دوري الجامعات في نسخته الـ54 تحت مسمى «أولمبياد الجامعات والمعاهد المصرية»

من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن اعتزازه الكبير بزيارة مصر ولقائه بالسيد الرئيس، مثمناً العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وأشار الدبيبة إلى حرص حكومته على العمل الجاد مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيداً بجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين المصري والليبي.

المسائل القنصلية والتنسيق الأمني

طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال المباحثات عدداً من الموضوعات القنصلية الحساسة، والتي شملت تأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وكذلك وضع الطلبة الليبيين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى إجراءات دخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر. وجاء هذا الطرح استجابةً لتلك القضايا التي تهم المواطنين وتؤثر على الحركة اليومية والتنقل بين البلدين.

Advertisement

أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى عدد من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر. ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، واقترح التحرك بشكل إيجابي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على إجراء تنسيق مباشر بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت ممكن.

اتفاقيات التعاون في الطاقة والبيئة

شهد ختام المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات حيوية للتنمية المشتركة، حيث وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على وثائق التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مما يعكس اهتماماً مشتركاً بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

كما شملت الاتفاقيات تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، والتعاون في مجال الموارد الطبيعية، مما يشير إلى توجه قوي نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح كلا البلدين. وقد تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقيات كخطوات عملية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار من خلال التنمية المشتركة.

التعاون في المعرفة والعمل والشؤون الإقليمية

اتجه التعاون أيضاً نحو تعزيز القدرات البشرية والمعرفية، حيث تم توقيع اتفاقيات في مجالات المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. كما تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والتوظيف.

Advertisement

وأخيراً، شملت الاتفاقيات التعاون في مجال الإعلام والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، بالإضافة إلى تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل. تم في هذا الصدد التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة، مؤكدين على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.