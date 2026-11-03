السيسي وموسار يوقعان اتفاقية تعاون ثنائي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية

الرئيس السيسي يلتقي الرئيسة السلوفينية موسار لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والنقل، مع التركيز على الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية.

استقبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الرئيسة ناتاشا پيرتس موسار ، رئيسة جمهورية سلوفينيا ، في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة. وتضمنت مراسم الاستقبال الرسمية قيام حرس الشرف بأداء التحية العسكرية وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفينيا ، يليها التقاط صورة تذكارية رسمية بين الزعيمين قبل الانتقال إلى جولة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

أولويات التعاون الاقتصادي واللوجستي

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن اللقاء ركز بشكل أساسي على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية. وشملت المحاور الرئيسية دفع التعاون المشترك في مجال الربط بين الموانئ والهجرة المنظمة والتعليم والبحث العلمي والسياحة، مما يعكس رغبة الطرفين في تحويل الشراكة إلى آفاق أرحب.

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اتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون اللوجستي والنقل البحرى، وربط الموانئ المصرية بميناء "كوبر" السلوفيني. يأتي هذا الاتفاق استغلالاً للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر والممرات اللوجستية التي تتيح سرعة النفاذ إلى مختلف الأسواق العربية والإفريقية، مما يعزز تكامل سلاسل الإمداد بين البلدين.

كما ناقش الرئيسان وضع برنامج عمل بجداول زمنية محددة لتطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري. تشمل هذه المجالات الجديدة الطاقة والصناعات المرتبطة بها والنقل والسياحة والثقافة والاتصالات والتحول الرقمي، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري بين مجتمع الأعمال المصري والسلوفيني.

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التحديات الإقليمية والدولية

تناول السيد الرئيس خلال الجلسة الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي تهديد قد ينال من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وسائر الدول الخليجية الشقيقة. وأكد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من الموقف الراسخ بأن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تتجزأ.

وأعربت الرئيسة ناتاشا پيرتس موسار عن تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة حرص سلوفينيا على تطوير العلاقات مع مصر. وأشارت إلى فرص التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والذكاء الاصطناعي وتدوير المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية خاصة الأمم المتحدة.

الموقف من القضية الفلسطينية

أثبتت المباحثات توافقاً في الرؤى تجاه أهمية البناء على ما تحقق في مسار العلاقات المصرية - السلوفينية خلال السنوات الماضية. أعربت الرئيسة السلوفينية عن تقديرها للمواقف التي تتخذها مصر لدعم القضية الفلسطينية، وأكدت تطلع بلادها لمواصلة التشاور السياسي مع مصر حول الملفات الإقليمية والدولية.

أكد السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه تم خلال المباحثات التأكيد على أهمية التزام الأطراف بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وضمان النفاذ الآمن والسلس للمساعدات الإنسانية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع.