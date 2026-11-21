الرئيس السيسي يؤكد في منتدى أسوان ضرورة إشراك القارة الإفريقية في صياغة النظام الدولي وإصلاح المنظومة المالية لتخفيف الديون وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، على ضرورة إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لتشمل القارة الإفريقية كشريك أصيل وفعال. جاء ذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، التي تضع إفريقيا في محور الاهتمام لتأكيد دورها في تحقيق الاستقرار العالمي.

إصلاح النظام المالي الدولي وتخفيف أعباء الديون

شدد الرئيس السيسي خلال كلمته على أهمية إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، لا سيما فيما يتعلق بأعباء الديون المتراكمة على الدول النامية. دعا إلى إتاحة فرص تمويل ميسر وطويل الأجل، بما يسمح لهذه الدول بتنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها دون الإضرار بمتطلبات التنمية المستدامة.

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أطراف فاعلة في النظام الدولي وليس مستفيدين فقط

وصف المتحدث الرسمي للرئيس السيسي، اللواء الدكتور رضا فرحات، كلمة الرئيس بأنها تعكس رؤية مصرية استراتيجية تتجاوز التعامل مع الأزمات إلى المشاركة في تشكيل مستقبل القارة الإفريقية. أوضح فرحات أن إفريقيا لم تعد مجرد طرف يتأثر بالتحولات الدولية، بل تمتلك الموارد البشرية والطبيعية لصناعة القرارات التي تمس مصالح شعوبها.

الدبلوماسية المصرية ودورها التاريخي القاري

من جانبه، أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي حملتها كلمة السيسي تعكس إدراكاً عميقاً لضرورة الانتقال بإفريقيا من موقع التأثر إلى موقع المشاركة في صنع القرارات الدولية. أشار رشاد إلى أن مصر تعمل على توظيف رصيد تاريخي وسياسي لدعم مسارات التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية التي تحقق عائداً ملموساً لشعوب القارة.

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السلام المستدام يرتكز على التنمية الاقتصادية الشاملة

ربط المتحدث الرسمي للرئيس السيسي، اللواء الدكتور رضا فرحات، بين مفهوم السلام الشامل وبين بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار وإعادة تأهيل الاقتصادات المتضررة من النزاعات. أكد أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب التنمية يترك مساحات واسعة أمام تجدد الأزمات، مما يستدعي توفير فرص عمل حقيقية وبنية تحتية قوية لمنع الصراعات.

أكد النائب عمرو رشاد أن الرؤية المصرية تركز على أن السلام لا يقتصر على غياب الحروب، بل يتطلب اقتصادات قادرة على النمو وفرصاً متاحة أمام الشعوب. وشدد على أن الاستثمار في التنمية يمثل المسار الأهم لمعالجة جذور الصراعات، مؤكداً أن اختيار أسوان لاستضافة المنتدى يعبر عن عمق ارتباط مصر بقارتها الإفريقية.