السيسي يستقبل أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي ويؤكد على أهمية الشراكة

الرئيس السيسي يستقبل ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والمنظمة، بالإضافة إلى جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة التحديات العالمية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، ماتياس كورمان، الأمين العام ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. وأكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتعاون الوثيق مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال البرنامج القطري للتعاون القائم منذ عام 2021.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يساهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الدولة أولت البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً في مسار الإصلاح الاقتصادي، مستعرضاً الإنجازات في القضاء على العشوائيات، حيث استفاد منها حتى الآن حوالي 350 ألف أسرة، وتم توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة لهم. كما ذكر المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين لإجراء العمليات الجراحية، وتطورات تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي ستفيد أكثر من خمسين مليون مواطن.

وأوضح الرئيس أن مصر تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بإجراءات استباقية حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وهو النهج الذي تتبعه مصر في مواجهة الأزمة الحالية المرتبطة بالحرب في غزة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو عشرة مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكد أن مصر تستضيف حوالي عشرة ملايين أجنبي لجأوا إليها بسبب النزاعات والأزمات في بلدانهم، ويتم تقديم الخدمات لهم بنفس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، دون استغلال هذا الأمر لتحقيق مكاسب سياسية. من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالدور القيادي لمصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والدور المحوري الذي تقوم به في مسارات التعاون المختلفة مع المنظمة، بما في ذلك الرئاسة المصرية المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.

وأشاد بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، مؤكداً تطلع المنظمة إلى البناء على نجاح البرنامج القطري للتعاون مع مصر لمواصلة الشراكة البناءة وتحقيق الأولويات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة





