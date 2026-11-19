استقبل الرئيس السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في 12 مجالاً شاملاً للتنمية والاقتصاد والبنية التحتية لتعزيز الارتباط الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، في مقر الرئاسة بمصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. جاء هذا اللقاء الهام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد ، رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، ومن الجانب الليبي، وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى مصر، مشدداً على أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين. وأشار إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

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التركيز على الأمن والاستقرار الليبي

أكد الرئيس السيسي حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمناً في هذا السياق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. كما أعرب عن حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيداً بجهود مصر الراسخة الرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

حل القضايا القنصلية والحدودية

أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عددًا من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد، تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات.

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كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات في أقرب وقت ممكن، مما يعكس الجدية في تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في كلا البلدين. يأتي هذا القرار استجابة للمتطلبات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي تتطلب تسهيلات أكبر في الحركة والتبادل التجاري والبشري بين مصر وليبيا.

تطورات القضايا الإقليمية والتحديات

تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل خلال المباحثات، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة. أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانبين يروبان إلى تعزيز الحوار المشترك لمواجهة التحديات التي قد تهدد الاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التنسيق الوثيق في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، مما يتطلب تضامناً قوياً بين البلدين الشقيقين لضمان أمنهما واستقرارهما. يحرص الجانبان على تبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، بما يسهم في تعزيز موقفهما المشترك في المحافل الدولية والإقليمية.

توقيع اتفاقيات التعاون في 12 مجالاً

في ختام المباحثات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجالات متنوعة تشمل التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي.

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وتشمل الاتفاقيات أيضاً التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية، وفي مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى خلق فرص جديدة للنمو المشترك بين مصر وليبيا، وتعزيز القدرات الصناعية والزراعية والطاقة في البلدين. تعتبر هذه الخطوة إنجازاً ملموساً يعكس الإرادة السياسية القوية لدى القيادة في كلا البلدين لدفع عجلة التعاون التنموي والاقتصادي إلى آفاق أرحب، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.