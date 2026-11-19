الرئيس السيسي يستقبل عبد الحميد الدبيبة ويوقعان اتفاقيات شراكة في الطاقة والسمك والبحث العلمي، مع تنسيق لخدمات التأشيرات والحدود المصرية الليبية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التوجهات الاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس. وقد حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد، رئيس الجهاز المركزي للمخابرات العامة، كما شارك في الوفد الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، لتدارس سبل تطوير العلاقة الثنائية.

تفاصيل المباحثات الرسمية والتأكيد على الأمن

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا والشعبين الشقيقين. وتناول اللقاء الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

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وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، في إشارة إلى الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمناً في هذا السياق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومشيراً إلى حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

حلول قنصلية لتنقل المواطنين والطلبة

طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مجموعة من القضايا القنصلية الحساسة، المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى إجراءات دخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي البري إلى مصر. وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي - تقديرًا لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين البلدين - بالتحرك بشكل إيجابي وحل هذه الملفات العالقة.

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كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق مباشر وفوري بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك الموضوعات القنصلية والحدودية في أقرب وقت ممكن، مما يسهل حركة التنقل ويخدم مصالح المواطنين في الجانبين. وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين المصري والليبي.

تطور الشراكة الاقتصادية عبر اتفاقيات جديدة

في ختام المباحثات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة التي تغطي مجالات حيوية. تضمنت هذه الوثائق التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، لتعزيز الاعتماد المتبادل في قطاع الطاقة.

كما شملت الاتفاقيات التعاون في مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. وأيضًا للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي بين الحكومتين.

التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة

تطرق اللقاء إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل بين مصر وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار السعي الجاد من قبل الجانبين لترسيخ أركان الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والعمل بشكل مشترك على ضمان منطقة مستقرة وآمنة.

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يعكس توقيع هذه الاتفاقيات والرؤية المشتركة بين القادة المصريين والليبيين اهتماماً متزايداً بتحقيق مكاسب ملموسة للشعبين، من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتطوير البنى التحتية الاقتصادية. وتعد هذه الخطوات علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث تجمع بين الجانب السياسي المتين والجوانب الاقتصادية والإنسانية التي تخدم الصالح العام.