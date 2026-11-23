الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي في أول زيارة رسمية، حيث يركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء العراقي في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى مصر ، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والدبلوماسية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه القاهرة وبغداد إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويحقق الاستقرار بالمنطقة.

تفاصيل اللقاء والتركيز على العلاقات الثنائية

يهدف اللقاء الرسمي الذي جمع بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي إلى استعراض آفاق التعاون المستقبلي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة. وقد رحب فخامة الرئيس بالتواجد الرسمي لأول مرة، مشدداً على أهمية هذا التبادل الدبلوماسي في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك. كما أكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لزيارة مصر بشكل دوري، مما يعزز من مكانة العلاقات بين البلدين على الساحة الإقليمية والدولية.

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مناقشة التطورات الإقليمية ودعم الاستقرار

تناول الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الدائم، والعمل على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة. يأتي ذلك بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر وتهديدات أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والتي تمس استقرار دول الجوار.

التنسيق بشأن الوضع في اليمن ومعالجة الأزمات

ناقش الجانبان بعمق تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق لدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية تضمن سلام اليمن. أكد الجانبان أن الاستقرار في اليمن هو مطلب ضروري لأمن المنطقة، وذلك من خلال تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية. هذا التنسيق يعكس رغبة كلا البلدين في لعب دور فعال في تحقيق السلام الإقليمي وحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية.

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الارتقاء بالخدمات القنصلية ودعم المواطنين

أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين مصر والعراق. تأتي هذه الخطى ترجمة عملية لرغبة القيادة السياسية في البلدين في تحقيق منافع ملموسة للشعوب الشقيقة، من خلال تسهيل إجراءات السفر والتجارة. هذا الاهتمام بالخدمات القنصلية يعكس مدى الجدية في تحويل العلاقات السياسية إلى شراكات عملية تعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات في كلا البلدين.

آليات التعاون المستقبلي والاستراتيجية المشتركة

اتفق الجانبان على استمرار آليات الحوار والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين، لضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاون المشترك. تسعى مصر والعراق إلى تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، مما يدعم الأمن الاقتصادي الإقليمي. هذه الخطوات تعزز من مكانة البلدين كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد التزامهما بالحوار الهادف لحل المشكلات الإقليمية.