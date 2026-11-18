أمين تنظيم القبائل رحب بمبادرة الرئيس السيسي لتقنين تنقيب الذهب، مؤكدة أنها حل لأزمة 15 عاماً في أسوان والبحر الأحمر. تفاصيل آلية التسليم والأسعار العالمية.

رحب النائب فايز أبو حرب ، أمين تنظيم القبائل والعائلات المصرية وأحد أعضاء مجلس الشيوخ، رسمياً بالمبادرة الرئاسية التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقاضية بتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب. جاء هذا الترحيب العملي والقانوني كرد فعل مباشر على المعاناة التي استمرت لعقود، حيث أكد أن هذه الخطوة تمثل مكسباً تاريخياً حقيقياً لأبناء القبائل والعائلات في جنوب مصر، بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً من الانتظار والتذمر من الوضع القانوني المتردي.

تفاعل حاشد في مرسى علم للقرارات الجديدة

شهدت اللقاءات المباشرة التي عقدت في مدينة مرسى علم حالة من السعادة والغضب المجمع على معاناة الماضي، حيث عكس الحضور الواسع مدى عطش الأهالي لهذه المبادرة منذ سنوات طويلة. أوضح عضو مجلس الشيوخ أن المؤتمر كان منصة واضحة لاستقبال توجيهات الرئيس، وتميزت الأجواء بالشفافية التامة، حيث تفاعل الحضور مع القرارات الحكومية الجديدة بحماس كبير، مما يعكس الثقة التي عادت للقلوب مرة أخرى بعد سنوات من الغموض.

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استجابة سريعة للدولة وتسهيل الإجراءات

أكد فايز أبو حرب أن سرعة استجابة الدولة وتحرك أجهزتها المختلفة بوتيرة متلاحقة يعكسان صدق النوايا والجدية العالية في حل الأزمة القائمة منذ سنوات طويلة. وأشارت المصادر إلى أن الدولة تمد يدها الآن إلى جميع العاملين في هذا القطاع، لتمكينهم من ممارسة نشاطهم اليومي بطريقة شريفة وقانونية تماماً، مع تقنين أوضاع كل من الأفراد والشركات المشاركة في القطاع. وأكد أن هذا التحرك السريع ليس مجرد شعارات، بل هو ترجمة فعلية لرغبة الرئيس في إنهاء الممارسات العشوائية.

آليات تسليم الذهب والأسعار العالمية

أوضح أمين تنظيم القبائل أن هناك استجابة إيجابية من بعض المشاركين الذين أبدوا استعدادهم الفوري لتسليم كافة الأسلحة التي بحوزتهم، وكذلك كمية الذهب التي يمتلكونها، وذلك خلال المؤتمر الذي نظم في مدينة مرسى علم. وأشار إلى أن آلية تسليم الذهب سيتم وفق السعر العالمي المعتمد، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمنصفة للمواطن والدولة في آن واحد. وأكد أن هذا الإجراء يضمن أن تكون الدولة هي الجهة الأولى والرسمية التي تشتري هذه الثروات الوطنية، مما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي.

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ضبط المخالفات وتأمين المعدات في الجبال

لفت النائب إلى ضرورة أن تبسط الدولة سيطرتها الكاملة على كل شبر من أراضي الوطن، خاصة في مناطق التنقيب النائية. أوضح أن الأجهزة المعنية كانت حاضرة فعلياً في مواقع التنقيب، حيث تقوم بالتعامل مع المخالفات والمعدات التي يتم ضبطها بشكل قانوني. لكن الاجتماع شهد أيضاً تأكيدات رسمية وتطمينات قوية بأمن المعدات التي أبلغ أصحابها عن أماكن وجودها في الجبال الوعرة، مما يشجع على الشفافية.

ضمانات للمستقبل وحماية للمواطنين

أكد أن أصحاب المعدات الذين أفصحوا عن مواقعها الدقيقة حصلوا على تطمينات رسمية بشأن سلامتهم وحريتهم الشخصية. وأوضحت البيانات أن الإبلاغ الطوعي عن المعدات يمهد لهم الطريق للتقدم بطلبات تقنين أوضاعهم بشكل رسمي، والعمل في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار. هذا الاستقرار يهدف إلى حماية المواطنين من الملاحقات الأمنية، وحماية أسرهم، بالإضافة إلى حماية الوطن من أي استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية.