السياحة والآثار تعلن تدشين تطبيق إلكتروني جديد 'رفيق' لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين في موسم الحج 2026

تدشين وزارة السياحة والآثار تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا باسم 'رفيق' (RAFEEQ) ليكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج لعام 1447هـ/2026م. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الحج السياحي وتعزيز التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. وقد أوضحت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن التطبيق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، ويستهدف ثلاث فئات رئيسية هي: حجاج شركات السياحة المصريون، ومشرفي الشركات المنظمة، وأعضاء البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

أعلنت وزارة السياحة والآثار تدشين تطبيق إلكتروني جديد تحت اسم 'رفيق' (RAFEEQ)، ليكون المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لخدمة حجاج شركات السياحة المصريين خلال موسم الحج لعام 1447هـ/2026م.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الحج السياحي وتعزيز التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. وقد أوضحت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن التطبيق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، ويستهدف ثلاث فئات رئيسية هي: حجاج شركات السياحة المصريون، ومشرفي الشركات المنظمة، وأعضاء البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وقد أوضح المهندس محمد رضا، مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، أن التطبيق يوفر لوحة تحكم مركزية لمسؤولي الوزارة تتيح متابعة الإحصائيات والتقارير، وإدارة الشكاوى والطلبات والحالات الصحية، إلى جانب تعميم الإرشادات والتعليمات الخاصة بضوابط الموسم واستطلاعات الرأي





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السياحة والآثار تطبيق إلكتروني حجاج شركات السياحة المصريين موسم الحج 2026 تطوير منظومة الحج السياحي التحول الرقمي منظومة رقمية متكاملة أداة للتواصل منصة ذكية لوحة تحكم مركزية إدارة الشكاوى والطلبات والحالات الصحية تطبيق مجاني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين السبت|شوف جدولكتنطلق السبت القادم الموافق 16 مايو 2026 ، امتحانات الثانوية العامة 2026 “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

Read more »

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم.

Read more »

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2026 في الفيومأنهى تعليم الفيوم استعداداته لانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2026، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الثاني.

Read more »

قفزات جديدة بأسعار الأسماك.. الجمبري يتجاوز 500 جنيه والبلطي يتراجعشهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 تحركات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض

Read more »

سعر لكزس ES موديل 2026 في السعودية | مواصفات وصوركشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES موديل 2026، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

Read more »

التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامةأكد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إن هناك 200 حالة بالثانوية العامة أجرت عمليات زراعة قوقعة ، سيتم السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

Read more »