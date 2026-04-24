السيسي يشارك في اجتماع تشاوري حول أزمات الشرق الأوسط في قبرص

ناقش الرئيس السيسي مع قادة عرب وأوروبيين سبل خفض التصعيد في المنطقة وتحقيق الاستقرار، مع التركيز على الأزمة الإيرانية والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والسودان.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع تشاوري في نيقوسيا، قبرص، جمع قادة من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

ناقش الاجتماع التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد المشاركون على أهمية التشاور المستمر بين المنطقة والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الأمن. ألقى الرئيس السيسي كلمة شدد فيها على وحدة المصير بين ضفتي المتوسط، مشيرًا إلى أن الأزمات في المنطقة لا تقتصر على دولها بل تمتد آثارها إلى أوروبا. وحذر من التداعيات الخطيرة للأزمة الإيرانية على استقرار المنطقة، والاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة والغذاء، معربًا عن إدانة مصر للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق.

وأكد الرئيس السيسي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، وضرورة الالتزام بحرية الملاحة وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما شدد على أهمية عدم السماح باستغلال الظروف الإقليمية لتقويض السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيًا إلى حل الدولتين. وتطرق الرئيس السيسي إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتسليم اللجنة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في غزة، ونشر قوة استقرار دولية لضمان وقف إطلاق النار.

كما دعا إلى البدء في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، وحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم القضية الفلسطينية. وأكد على أهمية الاستقرار في لبنان ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بالإضافة إلى دعم سيادة السودان ووحدته. واختتم الرئيس السيسي كلمته بالإشارة إلى العلاقات المصرية الأوروبية المتميزة، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2024





