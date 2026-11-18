أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للكونجرس الأمريكي لمنحه السادات الميدالية الذهبية، مؤكداً أهمية السلام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للكونجرس الأمريكي، تقديراً لقراره تكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس. وقد جاء هذا التكريم الرسمي من البرلمان الأمريكي ليعكس عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين، ولتخليد الدور المحوري للرئيس الراحل في تحقيق السلام الإقليمي.

تدوينة رسمية تثمن الإرث التاريخي للسادات

وصف فخامة الرئيس السيسي هذا الإجراء في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك بأنه تجسيد لقيمة السلام الحقيقية، والقدرة الفائقة على تحقيقه بمجرد توافر الإرادة السياسية اللازمة والشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية. وأشار السيسي إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير العالم للإرث التاريخي الذي تركه الرئيس الراحل، والذي يظل مثالاً أعلى في الدبلوماسية السلمية.

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السياق الحالي ودور السلام في منع الصراعات

أضاف فخامة الرئيس السيسي في تصريحاته أن على الجميع في هذه الظروف الراهنة، التي تمر بها المنطقة وتؤثر على العالم بأكمله، أن يستحضروا روح السلام وأثره الكبير في منع الصراعات المسلحة. وشدد على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة من أجل بناء مستقبل أفضل يخدم مصالح كل الشعوب، في ظل التحديات الجيوسياسية المتعددة.

مصر تتجه نحو مركز إقليمي للطاقة

في سياق متصل، أكد الرئيس السيسي أن مصر تستهدف التحول الكامل إلى مركز إقليمي للطاقة. ويأتي هذا الطموح استناداً إلى الثروات الطبيعية والبنى التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، بهدف تعزيز دورها كحلقة وصل حيوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية.

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أخبار موازية في المنطقة

في ملف separatist، أدان البرلمان العربي بشدة استهداف سفينة تابعة لشركة "أدنوك" في مضيق هرمز، معتبراً ذلك تهديداً للأمن البحري. كما أشار باحثون في المنتدى الاستراتيجي للفكر إلى تبني إيران لسردية مفادها أن الحرب قادمة، في حين حذر غازي فيصل من امتلاك طهران قدرات متطورة في الحروب السيبرانية.

على صعيد آخر، شهدت أسعار الذهب في مصر تحديثات يومية لكل الأعيرة في الأسواق والصاغة، بينما هددت الصين أمريكا رداً على قيود رقائق الذكاء الاصطناعي. وتظل المكاسب الدبلوماسية التي حققها السادات رمزاً للتاريخ المشترك الذي يساهم في استقرار العلاقات الدولية.