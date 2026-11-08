السياحة النرويجية تطلق حملة تسويقية ساخرة لدورات المياه بعد تعليقات ترامب

هيئة السياحة النرويجية تنشر صوراً لأجمل المراحيض في البلاد برد ساخر على تعليقات ترامب، في حملة تسلط الضوء على الجوانب المعمارية والسياحية الفريدة.

أطلقت هيئة السياحة النرويج ية حملة تسويقية غير تقليدية تسلط الضوء على المرافق الصحية العامة في البلاد، وذلك رداً ساخراً على تصريحات رئاسية أمريكية سابقة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية لتحويل الانتقادات إلى فرصة دعائية، حيث استغلت الهيئة تصريحات دونالد ترامب التي وصف فيها النرويج بأنها "دولة قذرة" لتسليط الضوء على جمال ونظافة دورات المياه في المنطقة.

رد ساخر على تصريحات ترامب السياسية

جاءت هذه الحملة الدعائية المبتكرة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي سبق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. خلال هذا الحدث، صرح ترامب عن رغبته في عدم استقبال مهاجرين من دول محددة، ومن بينها النرويج، محجّاً بأن بلاده لم تفز بجائزة نوبل للسلام. وأضاف ترامب في نفس التجمع أنه يعتبر النرويج "دولة قذرة"، وهو التصريح الذي لم يلق استجابة سلبية من السلطات النرويجية بل تحول إلى مصدر إلهام لحملتها السياحية الجديدة.

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تفاعلته هيئة السياحة النرويجية مع هذه التعليقات بنوع من السخرية اللطيفة، حيث اعترفت بصوت عالٍ بوجود "بعض الضجة" حول البلد الذي يضم مراحيض. وأكدت الهيئة في رسالتها المرفقة بالصور أن النرويج تمتلك بالفعل بعضاً من أجمل وأروع دورات المياه في العالم، مستفيدة من الشهرة الإعلامية التي حققتها التصريحات الأمريكية لجذب الانتباه العالمي إلى المعالم السياحية الفريدة في البلاد.

استعراض التصميمات المعمارية الفريدة للدورات

تركز الحملة الترويجية على نشر صور لمجموعة متنوعة ومميزة من دورات المياه العامة المنتشرة في مختلف مناطق النرويج، مصحوبة برسائل تشدد على جماليات تصميماتها المعمارية. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز جانب مختلف من المقومات السياحية التي تتمتع بها الدولة الإسكندنافية، مؤكدة أن هذه المرافق ليست مجرد أماكن للراحة، بل هي معماريات تستحق الزيارة والاستكشاف، سواء كان الزائر بحاجة لاستخدامها أو لمجرد التأمل في جمالياتها.

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من أبرز المعالم التي سلطت عليها الحملة الضوء، يقع دور مياه في منطقة سوجنيفورد، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على المناظر الطبيعية الخلابة. وقد سبق أن حصل هذا المرفق على اعتراف دولي بجماله، حيث أدرجه موقع "ديزاين كوريال" ضمن قائمة أفضل 10 دورات مياه عامة في العالم، مما يعزز من مكانته كوجهة سياحية بحد ذاتها لا تقل أهمية عن المعالم الطبيعية المحيطة به.

كما تبرز الحملة تصميماً معمارياً فريداً يقع على ساحل هيلجيلاند، يتميز بشكله المتموج الذي يجعله مختلفاً تماماً عن التصاميم التقليدية للمرافق الصحية. يتيح هذا التصميم الفريد للزوار الاستمتاع بالطبيعة المحيطة به، حيث يدمج المرفق نفسه في المشهد الطبيعي الساحلي، مما يوفر تجربة بصرية وحسية مميزة تجمع بين الراحة والخدمات الأساسية والأناقة المعمارية.

التكامل مع البيئة الطبيعية والجذب السياحي

أظهرت الحملة مجموعة من التصاميم الأخرى التي تعكس اهتمام النرويج بالاندماج مع البيئة، منها تصميم يتميز بطابع معماري فريد واستخدام اللون الذهبي في واجهته، مما يجعله نقطة جذب بصرية ملحوظة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على دور مياه يتميز بتصميم خارجي يسمح بنمو الطحالب على جدرانه، مما يجعله منسجماً بشكل كامل مع البيئة الطبيعية المحيطة به، ويعكس فلسفة الاستدامة الجمالية التي تنتهجها الدولة.

دعت هيئة السياحة النرويجية الزوار إلى عدم الاكتفاء باستخدام هذه المرافق لوظائفها الأساسية، بل شجعهم على استغلال وجودهم فيها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة والتعرف على التصميمات المعمارية التي تجعل منها نقاط جذب سياحي. تسعى الحملة من خلال هذه الرسائل إلى إعادة تعريف دورات المياه كأجزاء لا تتجزأ من التجربة السياحية الشاملة، حيث تصبح محطات للراحة والاستجمام والاستكشاف الفني، بدلاً من كونها مجرد ضروريات وظيفية في الرحلة السياحية.