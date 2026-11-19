الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث تم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والتنمية السمكية، ومعالجة القضايا القنصلية للطالبين والمواطنين الليبيين في مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، في لقاء هام عقد بمقر رئاسة الجمهورية. وقد رافق الرئيس في الاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، بينما حضر من الجانب الليبي السيد وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في إطار تعزيز التماسك الثنائي بين القاهرة وطرابلس.

التأكيد على العلاقات الأخوية والتعاون الاستثماري

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بحرارة بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار الرئيس إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات محل الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار، بما يحقق مصالح البلدين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

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وشدد السيد السيسي على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن هذا النهج يعكس الالتزام الراسخ بالقاهرة لدعم سيادة ليبيا واستقرارها الداخلي كجزء من المصالح الاستراتيجية الوطنية المصرية.

معالجة القضايا القنصلية وحركة التنقل

من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومشاركاُ حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. كما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين المصري والليبي.

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وأثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال اللقاء عدداً من الموضوعات القنصلية الحساسة المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي إلى مصر. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد، تقديراً لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والعلاقة الوطيدة بين مصر وليبيا، بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات.

واتفق الجانبان على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلة تلك القضايا القنصلية والحركية في أقرب وقت ممكن، بهدف تسهيل حركة التنقل والإقامة للمواطنين الليبيين، مما يعزز من سهولة التواصل اليومي والتجاري بين الشعبين الشقيقين ويسهم في توطيد أواصر الصداقة التقليدية.

اتفاقيات شاملة في الطاقة والسمكية

في ختام المباحثات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية. وشملت هذه الاتفاقيات التعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وكذلك تطوير البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي، وفي مجال تكرير المنتجات البترولية، مما يعكس الجانب الاقتصادي والاستثماري المتنامي في العلاقة الثنائية.

وتضمنت الاتفاقيات أيضاً التعاون في مجال الموارد الطبيعية، وفي مجال المعرفة والبحث العلمي، وفي مجال العمل، وكذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات. كما تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات المختصة في البلدين.

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وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة. وقد أكد الجانبان على أهمية الحوار المستمر والتشاور الوثيق لمعالجة الملفات الإقليمية الراهنة بما يخدم مصالح الأمن القومي لكلا البلدين.