الرئيس السيسي يستقبل عبد الحميد الدبيبة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق جهود مكافحة التبغل، مع توقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر وليبيا.

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في جولة دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان خلال اللقاءات المكثفة ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين، في ظل الحرص المشترك والدائم على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها. يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الدول إلى ترسيخ دعائم السلام من خلال الحوار البناء والتفاهم المتبادل حول القضايا المصيرية.

توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عبد الحميد الدبيبة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية. تهدف هذه الوثائق القانونية إلى توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والليبي. وتأتي هذه الخطوات كإشارة واضحة على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وطرابلس، وسعيهما الدائم لتطوير المؤسسات وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

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معالجة قضايا التأشيرات وحركة المواطنين

تناول اللقاء بحث سبل حل المشكلات المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، إلى جانب مناقشة أوضاع الطلاب الليبيين الدارسين في مصر، وإجراءات الدخول عبر المعبر الحدودي. تهدف الحلول المتفق عليها إلى تسهيل حركة مرور الأفراد وتقليل البيروقراطية، مما يعزز التبادل الثقافي والعلمي بين الدولتين. كما ركز الجانبان على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب والمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية والتجارية دون عوائق.

جهود مجلس الوزراء لمكافحة التبغل

في سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء قرارًا مهمًا يتعلق بمكافحة التبغل، كجزء من الجهود الحثيثة للحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأمني. يأتي هذا القرار كإجراء وقائي استباقي لضمان سلامة المواطنين ومنع الاستغلال في الأنشطة غير المشروعة. يعمل الجهاز المختص على تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الأسواق والحد من الممارسات التي تهدد النظام العام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للأفراد.

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مستجدات التعليم والذكاء الاصطناعي

ناقش علماء ومفتون من دول العالم تطوير المؤسسات الإفتائية ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، في ندوة دولية تناولت تأثير التكنولوجيا على الفتاوى والمؤسسات الدينية. يهدف هذا الحوار إلى إيجاد آليات حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة، مع الحفاظ على الأصالة الدينية. كما أكدت مصادر محلية استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في إحداث أثر ملموس لملايين المصريين في إطار مبادرة حياة كريمة، خلال عهد فخامة الرئيس السيسي.

ديبلوماسية وثقافية مع الفرانكوفونية والتذكير بالسادات

تعزز وزيرة السياحة والطيران المدني كريم بدوي التعاون الاقتصادي من خلال عقد لقاءات ثنائية مع قادة ومسؤولي دول الفرانكوفونية. تهدف هذه اللقاءات إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي. وفي الوقت نفسه، أُحييت لحظة تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكونجرس الأمريكي، في فيديو وثائقي يستحضر دوره التاريخي في تحقيق السلام، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمواقف القيادة المصرية الحكيمة.