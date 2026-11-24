أفاد أحمد الشافعي بأن أكثر من 90% من الشركات الصينية العاملة في مصر حققت نجاحا ملموسا، متوقعا ارتفاع النسبة، حيث تستضيف مصر أكثر من 3 آلاف شركة صينية وتستثمر في التكامل الاقتصادي.

كشف أحمد الشافعي ، السكرتير الثاني ب جهاز التمثيل التجاري المصري، أن أكثر من 90% من الشركات الصينية العاملة في مصر نجحت في تحقيق استفادة كبيرة من وجودها بالسوق المحلية. وأشار الشافعي إلى أن هذه الشركات حققت نجاحا ملموسا، سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير إلى الخارج. وتوقع أحمد الشافعي ارتفاع هذه النسبة إلى 95% و100% مع استمرار تحسن مؤشرات مناخ الأعمال وتعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

مصر وجهة استراتيجية للأعمال الصينية

وأوضح أحمد الشافعي أن مصر تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة صينية، مما يؤكد مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية. وأكد أن تعزيز استفادة هذه الشركات يتطلب تحديد النموذج الأمثل لدخول السوق المصرية، واختيار آلية الشراكة المناسبة. كما يجب تحديد الشريك المحلي ونمط الإنتاج والتشغيل الذي يتوافق مع عوامل الإنتاج المتاحة والأهداف الاستثمارية لتحقيق أقصى عائد.

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التكامل التجاري واللوجستي بين البلدين

وقال أحمد الشافعي خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات قمة قادة الأعمال العالمية 2026، إن مصر تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة صينية وتقدم للمستثمر الصيني موقعها الجغرافي ومزايا النفاذ إلى الأسواق. وتتميز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين بالتكامل بين محوري التجارة والاستثمار، إلى جانب المبادرات الصينية المرتبطة بالربط اللوجستي. وفي مقدمتها مبادرة الحزام والطريق والممرات الملاحية المختلفة، بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

دور المكاتب التجارية في تيسير الاستثمار

وأكد أحمد الشافعي أن المكاتب التجارية المصرية في الصين تؤدي دورا مهما في تعزيز الشراكات الاستثمارية. وتقوم هذه المكاتب بالتعرف على مخاوف المستثمرين الصينيين واحتياجاتهم، وتوضيح التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر. كما تعمل على إبراز الإجراءات المتخذة لتحسين البيئة التشريعية وتيسير ممارسة الأعمال، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة.

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بيئة تشريعية مستقرة ومزايا لمنطقة القناة

وأضاف أحمد الشافعي أن استقرار البيئة التشريعية وتيسير إجراءات التراخيص يسهمان في تحسين بيئة ممارسة الأعمال. ولفت إلى أن مصر أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في أفريقيا لمدة 10 سنوات متتالية. كما استعرض تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن أفضل 10 مناطق اقتصادية على مستوى العالم، مما يوضح المزايا التي يمكن أن يحققها المستثمر من إقامة مشروعه داخل المنطقة.

معايير النجاح واختيار الشريك المناسب

وشدد أحمد الشافعي على أن اختيار الشريك المناسب ونمط الإنتاج والتشغيل المتوافق مع طبيعة السوق المصرية وعوامل الإنتاج المتاحة يمثلان عنصرين أساسيين. وأوضح أن عملية جذب الاستثمارات لا تعتمد على جهة واحدة، وإنما تتطلب تكامل الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمشروعات. وأكد أن استقرار الجهاز المالي والمصرفي، وما يتيحه من حزم تمويلية وضمانات للتصدير، يمثلان عاملين مهمين في طمأنة المستثمرين.