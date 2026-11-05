الشارقة تطلق موسوعة وعالميا وجائزة هارون الرشيد بفعاليات معرض الكتاب

الشارقة تطلق مشروع الموسوعة العربية الشاملة وجائزة هارون الرشيد ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة سلطنة عمان وضيوف من البرتغال والهند.

أعلن حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، خلال افتتاح الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عن إطلاق مشروعات معرفية ضخمة تشمل الموسوعة العربية الشاملة وجائزة دولية باسم هارون الرشيد، وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار "من صنع الحكايات" ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة. شارك في الافتتاح الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حيث رحب حاكم الإمارة بالحضور وضيوف المعرض من مختلف دول العالم.

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سلطنة عمان ضيف شرف والمشاركة الثقافية

تسلط الدورة الحالية الضوء على دور الثقافة في حياة الإنسان، مع ترحيب خاص بإخوتنا من سلطنة عمان الذين يشاركوننا هذه المناسبة كضيوف شرف للدورة الحالية من المعرض، حيث تتيح هذه المشاركة فرصة للجمهور للتعرف إلى ما تزخر به عمان من تراث معرفي وأدبي وما يقدمه كتابها ومبدعوها من عطاء متجدد، كما شمل الحضور ضيوفاً من البرتغال والهند مثل لويس فيليبي سانتوس المدير العام للكتاب والمحفوظات والمكتبات في الأرشيف الوطني البرتغالي، وهنريكي ليتاو نائب رئيس أكاديمية العلوم في لشبونة، وبالاجي شينوي مدير قسم المحفوظات في حكومة غوا.

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الموسوعة العربية الشاملة وجائزة هارون الرشيد

أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن مشروع معرفي كبير يتمثل في "الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام"، والتي ستتألف من 143 مجلداً مكتملة وجاهزة في السنة القادمة، مع العمل حالياً من قبل أكثر من 1500 متخصص في شتى العلوم والمعارف والفنون من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف تقديم مرجع عربي موثوق يجمع المعارف وييسر الوصول إليها ويخدم الدارسين في مختلف التخصصات. كما أعلن عن إطلاق جائزة دولية تحتفي بالعلماء والمفكرين والمبدعين باسم "جائزة هارون الرشيد في العلوم والآداب والفنون والأعلام"، لتحتفي كل عام بأربع شخصيات أسهمت في خدمة البحث والمعرفة في هذه المجالات، حيث وقع الاختيار على اسم هارون الرشيد لما قدمه من خدمات جليلة في رعاية العلوم والآداب والفنون منذ القرن الثاني الهجري.

إصدار جديد عن البرتغاليون في المحيط الهندي

في خطوة تاريخية أخرى، أعلن حاكم الشارقة عن إصداره الجديد "البرتغاليون في المحيط الهندي"، والذي يقع في 61 مجلداً باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية، وهو ثمرة 37 عاماً من البحث والتحري والجمع والتوثيق، متمنياً سموه أن يكون إضافة نافعة للباحثين والدارسين والمؤرخين وخدمة لتاريخ المنطقة وشعوبها، مختتماً كلمته بتقديم الشكر لكل من أسهم في تنظيم المعرض ومشاركته بعلمه وفكره وكتابه.