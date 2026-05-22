الشرقية: افتتاح مسجد بتكلفة 5 ملايين جنيه بالمحافظة

محافظ الشرقية أكد اهتمام المحافظة بإعمار بيوت الله عز وجل، لافتاً إلى افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد في إطار التعاون مع وزارة الأوقاف. تم افتتاح مسجد بتكلفة 5 ملايين جنيه بالمحافظة اليوم، عبارة عن إحلال وتجديد مسجد الحاج محمد طنطاوي في قرية ميت ركاب بمركز الزقازيق.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بإعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً و روحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه اليوم تم افتتاح مسجد بتكلفة تقديرية ٥ ملايين جنيه بالمحافظة عبارة عن إحلال وتجديد مسجد الحاج محمد طنطاوي _ بقرية ميت ركاب بمركز الزقازيق _ بتكلفة ٥ ملايين جنيه. هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع





