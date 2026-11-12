الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تخسر 61.7% من أرباحها المجمعة في تسعة أشهر

تراجع صافي ربح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المجمع بنسبة 61.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بينما ارتفع الربح المستقل بأكثر من 203%.

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 61.7% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025. وذكرت الشركة في بياناتها المرسلة إلى بورصة مصر أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب بلغ نحو 42.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026.

وكان صافي الربح المجمع في الفترة المقارنة من عام 2025 قد بلغ 111.28 مليون جنيه، ما يعني أن الأرباح المجمعة تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية. وتعكس هذه الأرقام الصورة الكاملة للمجموعة، إذ تشمل نتائج الشركة الأم والشركات التابعة لها ضمن القوائم المجمعة.

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تفاصيل تراجع صافي أرباح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المجمعة

سجلت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تراجعا في صافي الربح المجمع بنسبة 61.7% على أساس سنوي، وفق ما أوردته قوائمها المالية المجمعة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. ويعد هذا الانخفاض الأبرز في المؤشرات المالية التي تضمنتها البيانات المرسلة إلى بورصة مصر.

وعلى صعيد المبيعات، تراجعت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 651.76 مليون جنيه، مقارنة بنحو 782.31 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025. ويرتبط هذا التراجع في الإيرادات بالضغط الواقع على الربحية، وإن لم تتضمن البيانات تفسيرا تفصيليا لأسباب انخفاض المبيعات.

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الفارق بين نتائج القوائم المجمعة والقوائم المستقلة

على عكس الأداء المجمع، أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تحسنا واضحا في الربحية. فقد ارتفع صافي ربح الشركة المستقل بعد الضرائب بنسبة تجاوزت 203%، ليسجل نحو 38.28 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

وكان صافي الربح المستقل قد بلغ 12.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. ويوضح هذا التباين أن القوائم المستقلة تعكس نتائج الشركة الأم وحدها، بينما تعكس القوائم المجمعة أداء المجموعة بالكامل، وهو ما يفسر الفارق الكبير بين الاتجاهين في الصورة المالية للشركة.

أثر النتائج على المستثمرين وموعد الإفصاح المقبل

يضع هذا التباين بين الأداء المجمع والمستقل المستثمرين أمام قراءة دقيقة للبيانات، إذ إن الربح المجمع الذي انخفض إلى 42.64 مليون جنيه يمثل المؤشر الأشمل لنتائج المجموعة. وتعتمد تقييمات المستثمرين عادة على الأرقام المجمعة عند تقدير الأداء العام للشركات القابضة والمجموعات الاقتصادية.

أما الإجراء الرسمي الذي ورد في المصدر، فهو إرسال هذه القوائم المالية إلى بورصة مصر ضمن متطلبات الإفصاح. ولم يتضمن النص المصدر موعدا محددا لإصدار نتائج الفترات المقبلة أو خطة للشركة لتعويض تراجع الإيرادات، لذلك تبقى الأرقام المعلنة هي المرجع الوحيد المتاح حاليا لتقييم أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.