الشرطة المصرية توزع الورود وتحتفل مع المواطنين في عيد الأضحى تعزيزاً للعلاقات الإنسانية

قامت قوات الأمن بتوزيع الزهور وتبادل التهاني في كل محافظات مصر خلال عيد الأضحى، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع وتطبيق مفهوم الأمن الإنساني.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال فعاليات عيد الأضحى المبارك عن مبادرة إنسانية جديدة هدفها تعزيز علاقة الثقة والتقارب بين قوات الأمن والمواطنين. ففي جميع محافظات الجمهورية، توافد رجال الشرطة إلى الشوارع والميادين لتوزيع الورود على المارة وتبادل التهاني بعيد الفطر السعيد.

هذه اللفتة، التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور، تعكس توجه وزارة الداخلية للقيام بدورٍ إنساني إلى جانب الدور الأمني التقليدي، ما يسهم في رفع مستوى الطمأنينة والارتياح لدى المواطنين خلال فترة الأعياد. تجسدت الفكرة في حضور فرق من الشرطة النسائية إلى المواقع العامة، حيث امتدت الأنشطة إلى كافة الفئات العمرية والاجتماعية. وقد أبدى المتواجدون تعبيراتهم الإيجابية بهذه اللفتة، مؤكدين أن توزيع الزهور لم يكن مجرد إيماءة رمزية، بل كان دليلاً على الالتزام المتجدد للجهات الأمنية بتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

كما أظهرت التقارير الأولية أن هذه المبادرة أسهمت في تخفيف التوترات المحتملة التي قد تنشأ في أوقات التجمعات الكبيرة، مما أتاح للسلطات الأمنية تركيز مواردها على مهامها الوقائية وتوفير بيئة آمنة للجميع. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة العامة، أكدت وزيرة الداخلية أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تُعيد صياغة الصورة النمطية للشرطة المصرية، حيث يتم دمج العنصر الإنساني مع الأداء الأمني بكفاءة.

وتؤكد القيادة العليا أن هذا النهج سيستمر في الفعاليات المقبلة، مع توسيع نطاق المبادرات لتشمل حملات توعوية وتثقيفية حول أهمية التعاون بين المجتمع والجهات الأمنية. إن هذه الخطوة تُظهر التزام مصر بالتحول نحو مفهوم الأمن الإنساني، الذي يضع رفاهية المواطن في صميم أولويات الدولة، ويعزز بذلك استقرار المجتمع وتماسكه في مختلف المناسبات





