الشرق الأوسط على شفا حرب: سيناريوهات محتملة في ظل التوتر بين إيران وأمريكا

تحليل معمق لتطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع استعراض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التصعيد العسكري، وحرب الاستنزاف، وجهود التهدئة الدبلوماسية، وتأثيرها على المنطقة والعالم.

في ظل تصاعد ال توترات الإقليمية وتداخل مصالح القوى الكبرى، تتجه الأنظار نحو تطورات العلاقة بين إيران و الولايات المتحدة ، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة. رفضت طهران مقترحاً لوقف إطلاق النار المؤقت، مما يزيد من المخاوف بشأن انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط . تتراوح التوقعات بين ضغوط سياسية وتحركات عسكرية متسارعة، مما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، مع تحذيرات من تداعيات قد تتجاوز حدود الإقليم لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

\حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، من أن رفض إيران لخطة وقف إطلاق النار المقترحة من باكستان يدفع المنطقة نحو ثلاثة سيناريوهات محتملة وخطيرة خلال الساعات القادمة. أوضح الدكتور مهران أن طهران سلمت ردها إلى باكستان، متضمناً عشرة بنود ترفض فيها وقف إطلاق النار المؤقت، وتطالب بإنهاء كامل ودائم للحرب، مع توفير ضمانات حقيقية. أكد الدكتور مهران أن إيران رفضت خطة المرحلتين التي تقترح وقفاً فورياً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً يعقبه اتفاق شامل. ووصف المقترح الأمريكي بأنه مفرط وغير معتاد وغير منطقي. أشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن المفاوضات لا يمكن أن تتم في ظل التهديد أو الضغط. وأضاف أن الرد الإيراني يشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، وضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار. يكمن السيناريو الأول والأكثر خطورة في تنفيذ تهديدات محتملة، حيث يرى الدكتور مهران أن هناك احتمالاً لتنفيذ تهديدات ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور عند انتهاء المهلة المحددة، محذراً من أن الخطة الأمريكية-الإسرائيلية لقصف واسع النطاق لمنشآت الطاقة الإيرانية جاهزة للتنفيذ. اعتبر هذا التصعيد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحديداً للمواد المتعلقة بحماية البنية التحتية المدنية، محذراً من رد فعل إيراني قاسٍ يستهدف منشآت الطاقة في دول الخليج والقواعد الأمريكية، مما يشعل حرباً إقليمية شاملة.\أما السيناريو الثاني، فهو استمرار حرب الاستنزاف، حيث يرى الدكتور مهران أن الحرب دخلت أسبوعها السادس بتكلفة باهظة للولايات المتحدة دون تحقيق أهدافها المعلنة. وأشار إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتعطل آلاف السفن والبحارة، مؤكداً على قدرة إيران على الصمود وإسقاط الطائرات الأمريكية المتطورة. وحذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، وأزمة غذائية خانقة. السيناريو الثالث، والأقل ترجيحاً، هو تمديد المهلة وتجديد المفاوضات غير المباشرة عبر باكستان. هذا السيناريو يتطلب تنازلاً أمريكياً عن مطالبها المتشددة، وتقديم ضمانات حقيقية لإيران. أكد الدكتور مهران أن طهران تطالب بإنهاء دائم للحرب، وليس مجرد هدنة مؤقتة تتيح للولايات المتحدة إعادة التمركز. وأشار إلى التجارب السلبية لإيران مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018، وحرب الاثنى عشر يوما. في الختام، أكد الدكتور مهران على أن الساعات القادمة ستحدد مصير المنطقة، داعياً المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة لوقف التهديدات بقصف البنية التحتية المدنية، ومطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بوقف فوري للأعمال العدائية من جميع الأطراف، وحماية المدنيين. في ضوء هذه السيناريوهات المتشابكة، تقف المنطقة عند مفترق طرق حرج، حيث تتناوب احتمالات التصعيد العسكري وفرص التهدئة الدبلوماسية، مع إشارة إلى أن الأخيرة تبدو أقل احتمالاً في الوقت الحالي. وبين تحذيرات الخبراء ودعوات التهدئة، يظل تحديد المسار النهائي للأزمة مرهوناً بالقرارات الحاسمة التي ستتخذها الأطراف المعنية





