الشراكة الاستراتيجية والوجودية بين مصر والإمارات: رؤية متكاملة للأمن القومي العربي

تحليل شامل لتصريحات المستشار حسين أبو العطا حول عمق العلاقات المصرية الإماراتية وتحولها إلى شراكة وجودية تهدف لحماية أمن المنطقة ومواجهة التحديات الخارجية من خلال التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين.

أكد المستشار حسين أبو العطا عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب ال مصر يين أن طبيعة العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد انتقلت من مرحلة التنسيق الدبلوماسي المعتاد إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الوجودية.

وأوضح أن هذا المصطلح يعبر عن مدى تداخل المصالح الأمنية والسياسية بين البلدين بحيث أصبح أمن أي منهما مكملاً لأمن الآخر في وحدة لا تتجزأ. وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير الذي تم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليس مجرد إجراء بروتوكولي بل هو انعكاس حقيقي لوحدة المصير والتلاحم الوثيق الذي يربط القاهرة بأبوظبي في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أبو العطا أن هذه العلاقة المتينة لا تأتي من فراغ بل تستند إلى إرث تاريخي عظيم وقواعد راسخة وضع لبناتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي زرع في نفوس الشعب الإماراتي محبة مصر وتقدير دورها الريادي في المنطقة العربية. هذا التلاحم الشعبي والقيادي يظهر بوضوح وجلاء في أوقات الأزمات والشدائد حيث تقف الإمارات دائما بجانب مصر كما تقف مصر بجانب الإمارات في كل المحافل.

إن هذا الترابط يتجاوز المصالح المادية المؤقتة ليصل إلى مستوى الأخوة الصادقة التي تجعل من البلدين جبهة واحدة في مواجهة أي تهديدات تمس الاستقرار العربي أو تسعى إلى تفتيت النسيج الوطني للدول ذات السيادة. وفي سياق تحليله للرؤية السياسية المصرية فقد أشار رئيس حزب المصريين إلى أن حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجنب التصعيد في الملفات الإقليمية الشائكة يعكس حكمة بالغة ورؤية متزنة تسعى دائما لاحتواء الأزمات وتغليب لغة العقل والحوار على لغة السلاح.

وحذر من أن الانزلاق نحو الصراعات المسلحة في المنطقة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تضرب استقرار الدول وتعيق مسارات التنمية. ولذلك فإن التنسيق المصري الإماراتي يمثل في جوهره صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها حيث تعمل القيادتان على إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات بما يضمن عدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون العربية الداخلية.

ولفت المستشار حسين أبو العطا إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يرسل رسالة ردع واضحة وقوية لكل من يحاول زعزعة استقرار منطقة الخليج أو العبث بأمن البحر الأحمر. هذا المحور الاستراتيجي يمثل حائط صد منيع يمنع التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إثارة الفتن أو فرض أجندات غريبة على المنطقة.

إن التكامل بين القوة المصرية بمكانتها التاريخية وثقلها البشري والعسكري وبين الحكمة الإماراتية بطموحها الاقتصادي ورؤيتها المستقبلية يخلق نموذجاً فريداً من التعاون العربي الذي يمكن أن يكون قدوة لبقية الدول العربية في كيفية بناء تحالفات قائمة على الوفاء والعمل المشترك والهدف الواحد. واختتم أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل المنطقة العربية مرهون بمدى قوة هذه الشراكات الاستراتيجية. فالعلاقة بين مصر والإمارات ليست مجرد تحالف سياسي بل هي تجسيد لمفهوم التكامل العربي في أبهى صوره.

إن هذا التعاون يضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي ينشده الشعوب العربية. وستظل هذه العلاقة نموذجاً راسخاً يقوم على الصدق والشفافية والعمل الدؤوب من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة بعيداً عن شبح الحروب والنزاعات، مؤكداً أن تلاحم القيادتين والشعبين هو الضمانة الحقيقية لبقاء المنطقة العربية قوية ومستقرة في وجه العواصف السياسية العالمية





