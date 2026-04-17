الشرطة الإسرائيلية تمنع خطيب الأقصى من دخوله لأداء صلاة الجمعة

الشرطة الإسرائيلية تمنع الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، وهو ما أدانتة الهيئة الإسلامية العليا في القدس واصفة الإجراء بـ"عربدة شرطية غير قانونية". يأتي هذا المنع بعد قرارات إدارية وقيود صارمة فرضت على الشيخ صبري سابقاً.

منعت الشرطة الإسرائيلية ، يوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى ، الشيخ عكرمة صبري ، من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، دون تقديم أسباب واضحة.

وذكر مسؤول من مكتب الشيخ صبري لوكالة الأناضول أن الشرطة الإسرائيلية اعترضت طريقه عند باب الأسباط، ومنعته من الوصول إلى المسجد رغم محاولاته أداء الصلاة.

وأكد مكتب الشيخ صبري في بيان أن قوات الاحتلال اعترضت دخوله عبر باب الأسباط قبيل الصلاة، وأن فريق الدفاع الذي كان برفقته أكد أن المنع تم دون وجود قرار قانوني.

يأتي هذا المنع بعد عامين تقريباً من فرض قيود على وصول الشيخ صبري إلى المسجد، وإصدار قرارات إدارية وقيود صارمة بحقه، وفقاً للبيان.

من جانبها، أدانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وهي هيئة أهلية، هذا القرار بشدة، واصفة ما حدث بأنه عربدة شرطية غير قانونية.

وأكدت الهيئة أن الشرعية في المسجد الأقصى تعود للإدارة الإسلامية، واعتبرت أن هذه القرارات باطلة وغير معتبرة، وأنها تُنفذ 'بحكم العسكر'، الذي حول المدينة إلى 'ثكنة عسكرية' في إطار سياسة عسكرة واضحة.

وأكدت الهيئة أن الشيخ صبري يُعد مرجعية إسلامية في فلسطين، وأنه لا تسري عليه هذه القوانين الظالمة والمتعارضة مع حرية العبادة.

وأشارت إلى أن الشرطة تعمل على تضييق الخناق على المصلين ومنع وصولهم إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد عمل إدارة الأوقاف الإسلامية.

خلال السنوات الأخيرة، أصدرت إسرائيل العديد من القرارات التي تمنع الشيخ صبري من دخول المسجد الأقصى ومنعه من السفر، بالإضافة إلى اعتقاله عدة مرات للتحقيق.

