الشرطة العراقي يتفوق على الحسين الإربدي بهدف وحيد في دوري أبطال آسيا

سجل كينغسلي كوكو الهدف الوحيد لفريق الشرطة العراقي في الدقيقة 14 أمام الحسين الإربدي، مما يمنح الفريق العراقي فوزاً ثميناً في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

حقق نادي الشرطة العراقي فوزاً مهماً على أرضه في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ب دوري أبطال آسيا ، حيث تغلب على نظيره الأردني نادي الحسين الإربدي بهدف واحد. جاء هذا النصر بفضل هدف سجله اللاعب كينغسلي كوكو في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر المباراة، مما عزز موقع الفريق العراقي في الصدارة.

تفاصيل المباراة والهدف الحاسم

انطلقت المباراة التي أقيمت على الملعب الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق الأولى. سيطر نادي الشرطة العراقي على زمام الأمور في بعض الفترات، وسجل هدف التقدم بفضل تدخل فعّال من اللاعب كينغسلي كوكو، الذي أحدث الفارق في اللحظات المبكرة من الشوط الأول.

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حاول نادي الحسين الإربدي استغلال عاملي الأرض والجماهير المحلية لمساواة النتيجة، إلا أن دفاعات الشرطة نجحت في الحفاظ على شباكهم نظيفة. شهدت المباراة تبادل هجمات بين الفريقين، لكن الخطر الأكبر جاء من طرف الفريق العراقي الذي استغل الفرص المتاحة لتحقيق التقدم.

موقف الفرق والترتيب الحالي

يأتي هذا الفوز لنادي الشرطة العراقي ليؤكد موقعه كمتصدر للمجموعة برصيد نقاط متقدم، بينما يبقى نادي الحسين الإربدي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بعد ثلاث جولات سابقة. يسعى الفريق الأردني جاهدًا لتعويض الفارق وتحقيق نتيجة إيجابية، لكنه فشل في كسر حاجز الدفاع العراقي في هذه المواجهة المحددة.

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كان التقى الفريقان سابقًا في الجولة الثالثة من البطولة التي جرت في العاصمة العراقية بغداد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. هذا التعادل السابق جعل المواجهة الحالية أكثر حساسية، حيث كان الفريقان بحاجة ماسة للنقاط للتقدم في الترتيب.

توقيت المباراة والظروف اللوجستية

أقيمت هذه الجولة الحاسمة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026، وسط اهتمام كبير من جماهير البلدين. انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت عمّان وبغداد ومكة المكرمة، وفي الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، مما أتاح لمتابعين من مختلف المناطق العربية متابعة الحدث الهام.

تركت هذه النتيجة بصماتها على ترتيب المجموعة، حيث حافظ نادي الشرطة على صدارته بفضل نتائجه الجيدة في الجولات الماضية. بينما يظل حلم نادي الحسين الإربدي في الصعود أو تحسين وضعه مرهونًا بأدائه في الجولات القادمة، وسط ضغوط متزايدة لتحقيق انتصار خارج الديار في منافسات تتسم بالصعوبة.