الشحات يحذر من التهاون الذهني قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

حذر حسين الشحات، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، من التراخي الذهني قبل مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مؤكداً ضرورة التركيز أكثر من مواجهة بلجيكا.

كشف حسين الشحات ، لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر ، عن مخاوفه من التهاون الذهني لدى لاعبي المنتخب قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026 .

وفي تصريحات خاصة عبر بودكاست فايق ورايق، أكد الشحات أن التركيز يجب أن يكون أعلى من مستواه في مباراة بلجيكا القوية، رغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق في تلك المباراة. وأوضح اللاعب أن الخوف الأكبر لديه هو من العقلية المصرية التي تميل إلى الاسترخاء بعد تحقيق نتائج جيدة أمام فرق كبيرة، مما قد يؤدي إلى التراخي أمام منافسين يبدون أقل قوة، وهو ما قد يكلف الفريق نقاطاً ثمينة في البطولة.

وأضاف الشحات: أنا خايف من حاجة، إحنا جامدين أوي، بس خايف من العقلية المصرية.. إنك لما تلعب ماتش جامد قدام فرقة تقيلة، تيجي الماتش اللي بعده قصاد فرقة شايفها سهلة تقول أنا عملت ماتش بلجيكا جامد فأكسب بسهولة، فتلاقي نفسك تخسر.

وشدد على أن التعامل الذهني مع المباريات هو الفارق الحقيقي بين النجاح والفشل في البطولات الكبرى، داعياً جميع اللاعبين إلى ضرورة احترام كل المنافسين بنفس الدرجة من الجدية والتركيز، قائلاً: لازم نلعب أقوى من ماتش بلجيكا ونركز أكتر، لأن لو معملناش كده ممكن نخسر عادي. يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل مثير أمام نظيره البلجيكي بهدف لكل منهما، في مباراة أقيمت على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويحتل المنتخب المصري حالياً المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف نيوزيلندا التي فازت في مباراتها الأولى. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب بي سي بلايس في كندا. وتعتبر هذه المباراة حاسمة لمستقبل الفريق في البطولة، حيث أن الفوز سيقربهم بشكل كبير من التأهل إلى الدور الثاني، بينما الخسارة قد تعقد حسابات التأهل.

وتأتي تصريحات الشحات في وقت حساس، حيث يمر المنتخب المصري بفترة من التحديات الكبيرة، وسط آمال الجماهير في تحقيق أداء مشرف في البطولة العالمية. ويتمتع الشтета بخبرة كبيرة في المباريات الكبرى، حيث شارك مع الأهلي في العديد من البطولات القارية والعالمية، مما يجعل تحذيراته محط اهتمام الجماهير والجهاز الفني. كما أن المنتخب النيوزيلندي ليس بالخصم السهل، حيث يمتلك لاعبين محترفين في أندية أوروبية، ويسعى إلى تحقيق مفاجأة في البطولة.

لذا، فإن التركيز الذهني والاستعداد النفسي الجيد سيكونان مفتاح النجاح للمنتخب المصري في هذه المباراة الحرجة. وتستمر التحضيرات في معسكر المنتخب تحت قيادة المدير الفني، الذي يحرص على رفع الروح المعنوية وتصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في المباراة السابقة





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منتخب مصر كأس العالم 2026 نيوزيلندا حسين الشحات التهاون الذهني

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